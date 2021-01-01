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موقع عبري: ارتفاع كبير في عدد العمليات بالضفة والجيش سيضاعف قواته

الأحد 12 سبتمبر 2021 10:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري: ارتفاع كبير في عدد العمليات بالضفة والجيش سيضاعف قواته



القدس المحتلة /سما/

أفاد موقع 0404 المقرب من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن هناك زيادة في معدل عمليات المقاومة في الضفة الغربية على إثر تمكن ستة أسرى من التحرر من سجن جلبوع في 6 سبتمبر الجاري.

وبحسب معطيات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، في الأيام الأخيرة حدثت زيادة كبيرة في عمليات الرشق بالحجارة وإطلاق النار وإلقاء الزجاجات الحارقة وحتى الصواريخ في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبحسب المعطيات، فقد شهد شهر أغسطس الماضي وأوائل أيلول سبتمبر في قطاع غزة وقوع 28 عملية للمقاومة مقارنة بـ 1 في تموز (يوليو) الماضي، حيث تم إطلاق 21 صاروخا وقذيفة هاون باتجاه المستوطنات الإسرائيلية خلال الشهر الماضي وحتى يوم أمس، مقابل صفر عمليات إطلاق صواريخ في يوليو.

وشهد قطاع غزة خلال الشهر الماضي ما مجموعه 25 عملية مقاومة، من بينها العملية التي قتل فيها القناص بارئيل شمولي من مسافة صفر.

وفي الضفة الغربية، كانت هناك 92 عملية مقاومة في شهر أغسطس وأصيب في إحداها مستوطن بجروح متوسطة، بينما تم خلال اليومين الماضيين تسجيل أكثر من 40 عملية مقاومة شملت محاولات طعن ورشق بالحجارة والزجاجات الحارقة وإطلاق نار.

ويقدر مصدر في القيادة المركزية لجيش الاحتلال أن التوتر وتصاعد الأحداث سيستمر في الأيام المقبلة، ولهذا سيضاعف الجيش عدد قواته في الضفة بعدد من الكتائب والسرايا من أجل السيطرة على الأحداث قدر الإمكان.

#الجيش الإسرائيلي #عمليات فدائية #الضفة الغربية #اسرائيل #سجن جلبوع

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