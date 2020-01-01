الصحة الإسرائيلية: 8 وفيات بكورونا و3,707 إصابات جديدة

القدس المحتلة /سما/

أظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأحد، تسجيل 8 حالات وفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 3,707 إصابات جديدة بالفيروس، منذ منتصف الليلة الماضية.

وسُجلت الإصابات الجديدة بعد إجراء نحو 90 ألف فحص لتشخيص الإصابة بالفيروس، لتنخفض نسبة الفحوصات الموجبة نحو 4.81%، وفقا للمعطيات الرسمية التي أوردتها الوزارة.

وبيّنت المعطيات أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في أقسام كورونا في المشافي الإسرائيلية وصل إلى 1,134 حالة؛ 697 منهم في حالة خطيرة، من بينهم 178 يخضعون للتنفس الاصطناعي؛ فيما تم وصف 246 حالة بـ"الحرجة".

وأوضحت الوزارة أن 452 مصابا بحالة خطيرة لم يتلقوا التطعيم على الإطلاق، و163 منهم لم يتلقوا جرعة التعزيز (الجرعة الثالثة)، فيما توصف حالة 57 مصابا من متلقي جرعات التطعيم الثلاث بـ"الخطيرة" كذلك.

وبيّنت المعطيات ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 7,383 حالة، وذلك بعد تسجيل 8 حالات وفاة منذ صباح اليوم، فيما بلغت حصيلة الوفيات منذ مطلع أيلول/ سبتمبر الجاري، 294 حالة.

ووفقا للبيانات الرسمية، فإن عدد الإصابات النشطة بكورونا بلغ 78,659 حالة، علما بأنه منذ بدء انتشار الفيروس في آذار/ مارس 2020، سجلت وزارة الصحة مليونا و172 ألفا و253 إصابة بالفيروس.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ مليونين و841 ألفا و383 شخصا، فيما وصل عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بجرعتي اللقاح خمسة ملايين و542 ألفا و582، في حين بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى ستة ملايين و39 ألفا و846.