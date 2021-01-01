اجتماع للجنة الطوارئ بطولكرم للحد من تفشي كورونا

طولكرم /سما/

اجتمع محافظ طولكرم عصام أبو بكر، اليوم الأحد، بدار المحافظة، مع لجنة الطوارئ للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك بحضور ومشاركة الجهات المختصة ذات العلاقة، حيث تضمن جدول الأعمال مجموعة من القضايا المتعلقة بالوضع الصحي واستمرار الجهود للحد من تفشي الوباء، والحث على تلقي الطعومات ضد فيروس كورونا، والتحضيرات لاستقبال فصل الشتاء، ومجموعة أخرى من المواضيع على مستوى المحافظة.

وتخلل الجلسة الاستماع إلى تقرير من مديرية صحة طولكرم عن الحالة الوبائية من حيث عدد الإصابات الإجمالي والإصابات النشطة، والجهود التي تقوم بها طواقم الطب الوقائي، والجهد المستمر لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا.

وإستعمت اللجنة لتقرير من مدير التربية والتعليم عن سير العملية التعليمة والإجراءات والبرتوكول الصحي المتبع بالمدارس والمتابعات الخاصة بهذا الشأن، وعدد الإصابات بالفيروس وحالات التعافي ما بين مكونات العملية التعليمية ما بين طلبة ومدرسين.

وخرج عن الاجتماع عدد من التوصيات لمتابعتها مع الجهات المختصة ذات العلاقة.

وكان التقرير اليومي لوزارة الصحة الاحد اشار الى تسجيل محافظة طولكرم 171 اصابة جديدة بكورونا، بالاضافة الى حالتي وفاة.