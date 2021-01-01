الشرطة تبدأ تفتح تحقيقا لمعرفة ملابسات وفاة مواطن برام الله

رام الله /سما/

باشرت النيابة العامة إجراءاتها التحقيقية فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري في ملابسات وفاة مواطن يبلغ من العمر 56 عاما من رام الله.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً حول وجود مواطن متوفىً داخل غرفة أسفل العمارة التي يسكنها في مدينة رام الله وعلى الفور تم تحريك قوه من فرع المباحث العامة والتحقيقات للمكان.

وبعد أن أتمت النيابة العامة إجراءات الكشف والمعاينة اللازمة للمكان أمرت بالتحفظ على الجثمان وإحالته لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.