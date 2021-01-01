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عائلة الاسير هشام ابو هواش المضرب عن الطعام لا تعرف مصير ابنها

الأحد 12 سبتمبر 2021 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة الاسير هشام ابو هواش المضرب عن الطعام لا تعرف مصير ابنها



رام الله /سما/

قدمت عائلة الاسير هشام ابو هواش المعتقل اداريا في سجون الاحتلال والمضرب عن الطعام لليوم 26 على التوالي مذكرة للاخفاء القسري تخص نجلهم الذي لم ترد اي معلومات تفيد عن مكان تواجده او وضعه الصحي منذ 16 يوما.

ووجهت المذكرة الى المفوض السامي لحقوق الانسان "جيمس هينين" والى الصليب الاحمر الدولي.

وكانت العائلة قد لجأت الى هذه المذكرات بعد وقت طويل من محاولة المحامي الخاص جواد بولص من زيارته والتي قوبلت بالرفض بالاضافة الى رفض زيارة محامي المركز الفلسطيني لحقوق الانسان عدة مرات.

وستبدأ العائلة بتوجيه رسائل بداية الاسبوع القادم تخص الاعتقال الاداري وظروف اعتقال نجلهم وكذلك باقي الاسرى المضربين الى جميع القنصليات الاجنية العاملة في الاراضي الفلسطينية.

#الاسير هشام ابو هواش #الاعتقال الاداري

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