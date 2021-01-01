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تفاصيل اجتماع مركزية فتح: لا سلام دون الافراج عن كافة أسرانا ومعتقلينا من سجون الاحتلال

الأحد 12 سبتمبر 2021 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اجتماع مركزية فتح: لا سلام دون الافراج عن كافة أسرانا ومعتقلينا من سجون الاحتلال



رام الله /سما/

عقدت اللجنة المركزية لحركة "فتح" اجتماعا لها، مساء اليوم الأحد، بمدينة رام الله بحضور أعضائها.

وشددت اللجنة المركزية على أنها ستكون في حالة انعقاد دائم، لمتابعة القضايا كافة المتعلقة بالوضع الفلسطيني بما يشمل قضية الأسرى وتعزيز التفاعل الجماهيري الواسع معها، والتي عبرت وبشكل حقيقي عن وحدة شعبنا وتمسكه بحقوقه، تماما كما وحدته قضية القدس ومقدساتها، والتصدي لاعتداءات الاحتلال المتواصلة على شعبنا واستمرار الاستيطان.

وناقش الاجتماع عددا من الملفات الداخلية، على أن تجتمع اللجنة المكونة من أعضاء المركزية والمجلس الثوري، مع لجان الأسرى خلال الأيام المقبلة، لوضع توجه حراك سياسي على المستوى العربي والدولي لدعم قضية الأسرى الأبطال.

وشدد الاجتماع على أن الشعب الفلسطيني وقيادته قادرون على التصدي لأية محاولات للالتفاف على حقوق شعبنا التاريخية والدينية، وبدون الإفراج عن كافة أسرانا ومعتقلينا من سجون الاحتلال لن يكون سلام واستقرار لأحد.

وناقشت اللجنة المركزية عدة ملفات داخلية، واتخذت عدة قرارات بشأنها وذلك لتنفيذ قرارات المجلس الثوري في دورته الأخيرة، بما في ذلك الحوار مع كافة الفصائل وهيئات المجتمع المدني والعلاقات الخارجية.

كما ناقشت مركزية "فتح"، الاستعداد لإجراء انتخابات الهيئات المحلية ومراجعة انتخابات النقابات والاتحادات، مؤكدة استمرار العمل النضالي بكافة أشكاله بما يساهم في الحفاظ على حياة الأسرى الصامدين في معتقلات الاحتلال، وأولئك الذين أعيد اعتقالهم بعد أن حرروا أنفسهم من "جلبوع".

#مركزية فتح #اللجنة المركزية #حركة فتح #الاسرى الستة #نفق الحرية

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