5 اصابات - الجيش الاسرائيلي: القبة الحديدية تعترض صاروخ أطلق من غزة باتجاه الغلاف

القدس المحتلة /سما/

دوّت صافرات الإنذار مساء اليوم، الاحد، في عدّة مناطق إسرائيلية محيطة في قطاع غزّة، أبرزها سديروت.

ورصدت وسائل إعلام إسرائيلية تصدّي القبة الصاروخية الإسرائيلية لصاروخ واحد على الأقل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه لليوم الثالث على التوالي، تم رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف، مشيرا الى أنه تم اعتراضه من قبل القبة الحديدية.

في السياق، أفادت صحيفة معاريف الاسرائيلية، بإصابة 5 مستوطنين في سديروت بينهم عضو مجلس استيطاني جراء إطلاق الصاروخ من غزة، 2 أثناء هروبهم إلى الغرف المحصنة و 2 بالهلع