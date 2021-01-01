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الاتصالات والشرطة تطلقان خدمة للإبلاغ عن الهواتف المفقودة

الأحد 12 سبتمبر 2021 08:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتصالات والشرطة تطلقان خدمة للإبلاغ عن الهواتف المفقودة



غزة /سما/

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في محافظة غزة بالتعاون مع إدارة المباحث العامة بجهاز الشرطة خدمةً مطورة للتسجيل والابلاغ عن أجهزة الهواتف المفقودة وذلك ضمن البوابة المُوحدة للمعاملات الحكومية الإلكترونية.

وذكرت المباحث العامة أن الخدمة تأتي ضمن منظومة تم تطويرها بوحدة تطوير البرمجيات الحكومية في وزارة الاتصالات بالتنسيق والتعاون مع "دائرة الجرائم الإلكترونية" في المباحث العامة لحصر محلات ومعارض الهاتف المحمول المنتشرة في جميع محافظات القطاع  .

وأوضحت أن الخدمة تتمثل في تسجيل ومتابعة أنشطتها اليومية وعمليات البيع والشراء للأجهزة الجديدة والمستخدمة والتي من شأنها تعزز الخدمة المُقدمة للمواطنين لاسيما خلال إبلاغهم عن سرقة وفقدان أجهزتهم الخلوية في جميع محافظات قطاع غزة .

وبينت أن المنظومة تعمل في أكثر من 500 معرض للأجهزة الخلوية المنتشرة في محافظات قطاع غزة.

#وزارة الاتصالات #الشرطة الفلسطينية #المباحث العامة #أجهزة الهواتف

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