إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

الخليل /سما/

اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاحد، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وأفادت الوكالة الرسمية للأنباء، بأن المواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، حيث اجتاز جنود مدججون بالسلاح الحاجز واقتحموا وسط المدينة، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين والمحلات التجارية في مركز مدينة الخليل التجاري ما ادى الى إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز، وإغلاق المصالح والمنشآت التجارية.