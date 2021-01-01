عومير بارليف: الأحداث بالداخل المحتل خلال “حارس الأسوار” شكلت مفاجأة كبيرة لنا

القدس المحتلة /سما/

وصف عومير بارليف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مشاركة فلسطينيي الداخل في الأحداث التي جرت خلال عملية “حارس الأسوار” (العدوان الأخير على غزة)، بأنه مثل مفاجأة كبيرة بالنسبة لإسرائيل.

وقال بارليف خلال المؤتمر السنوي لمعهد “سياسة مكافحة الإرهاب” في كلية “رايشمان” بجامعة هرتسليا، إن إسرائيل لم تكن مستعدة لمثل هذا السيناريو. بحسب ما نقلت عنه القناة العبرية السابعة.

واعتبر أن إطلاق النار المتعمد على منزل قائد القوة الإسرائيلية الخاصة بمحاربة الجريمة في المجتمع العربي، جمال حكروش في كفر كنا، بمثابة إعلان حرب على الشرطة وعلى “الدولة بأكملها”.