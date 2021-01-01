شاهد: انهيار مبنى في حولون بعد يوم من إخلائه

القدس المحتلة /سما/

انهار مبنى سكني مؤلف من أربعة طوابق في مدينة حولون بالكامل، بعد يوم من إجلاء سكانه بسبب خطورة حالته.

وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية لقطات وثقت لحظة انهيار المبنى اليوم الأحد.

وأعلنت بلدية حولون أنها على أي حال كانت تخطط لهدم المبنى.

ويأتي ذلك بعد يوم من قيام السلطات الإسرائيلية بإجلاء سكان هذا المبنى (وعددهم 16 عائلة)، بسبب خطر انهيار وشيك، بعد أن سمعوا ضجة غامضة وتصدع هيكل المبنى وجداره.

واضطرت فرق الطوارئ إلى استخدام الأدوات الخاصة لإجلاء الناس من المبنى.

وسمحت السلطات الإسرائيلية اليوم، قبل ساعات من انهيار المبنى، لبعض سكانه بالعودة إليه لفترة وجيزة لأخذ بعض أغراضهم.