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إلغاء تأشيرات الدخول بين إيران والعراق

الأحد 12 سبتمبر 2021 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
إلغاء تأشيرات الدخول بين إيران والعراق



بغداد /سما/

أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأحد، إلغاء تأشيرات الدخول بين بلاده والعراق، مبديا تطلعه إلى تعزيز العلاقات الثنائية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين رئيسي، ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي بالعاصمة طهران، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال رئيسي، إن "الكاظمي أبلغنا بإلغاء تأشيرات الدخول بين العراق وإيران، ووافق أيضا على زيادة حصة إيران بشأن زوار الأربعينية (الإمام الحسين/لم يحدد العدد)".

وأضاف: "لدينا علاقات عميقة مع العراق، وهناك قرارات عدة اتخذت في الاجتماع المشترك مع الكاظمي"، مبديا تطلعه لـ"تعزيز العلاقات بين بغداد وطهران".

من جانبه، أفاد الكاظمي خلال المؤتمر: "ناقشنا مجموعة من الملفات الثنائية التي تعزز العلاقات الأخوية والروابط التاريخية".

وأردف قائلا: "تم مناقشة الربط السككي، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين".

ولفت أن "إيران وقفت مع العراق منذ اللحظة الأولى في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي"، بحسب المصدر ذاته.

وبدأ الكاظمي، الأحد، زيارة رسمية إلى إيران (غير محددة المدة)، كأول مسؤول أجنبي يزور البلاد، منذ تولي الرئيس الإيراني الجديد مهامه في أغسطس/آب المنصرم.

#ايران #تاشيرات الدخول #العراق

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