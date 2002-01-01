  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مسؤول كبير في السلطة يكشف معلومات لأول مرة عن زكريا الزبيدي

الأحد 12 سبتمبر 2021 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول كبير في السلطة يكشف معلومات لأول مرة عن زكريا الزبيدي



القدس المحتلة /سما/

كشف مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية للقناة 20 العبرية، مساء اليوم الأحد عن معلومات لأول مرة عن الأسير الفلسطيني الذي أعيد اعتقاله زكريا الزبيدي.
 
وقال المسؤول الكبير الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن الأسير زكريا الزبيدي تم تعيينه في منصب رفيع في السلطة الفلسطينية قبل عودته إلى تنفيذ العمليات. 
 
وأوضح أنه تمت الموافقة على تعيين الأسير زكريا الزبيدي مديرًا عامًا لهيئة الأسرى مع راتب مرتفع ومزايا كثيرة. 
 
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أنه ومنذ العفو عنه كجزء من الاتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 2007 حصل على مزايا كثيرة وكان يأتي لجنين عدة مرات رغم أن السلطة منعته من مغادرة رام الله بموجب الاتفاق. 
 
وبيّن أن كل مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية كان يأتي إلى مدينة جنين لابد أن يحصل على موافقة الزبيدي بشكل مسبق. 
 
ولفت المسؤول الفلسطيني إلى أن الزبيدي كان قائدًا لكتائب شهداء الأقصى في جنين ومسؤولاً عن عملية بيسان الذي قتل فيه 6 إسرائيليين بالهجوم المسلح والقنابل اليدوية على مركز اقتراع لحزب الليكود عام 2002.              "عكا"

#السلطة الفلسطينية #زكريا الزبيدي #الاسرى الستة #نفق الحرية #جنين

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل تعلن عن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي ..

قناة عبرية : حفر النفق بسجن جلبوع استمر أكثر من 6 شهور وهذا ما قاله محمود العارضة ..

فيديو يشعل الغضب في مصر.. شاهد: طبيب يجبر ممرضا على السجود لكلبه والاعتذار له

مسؤول اسرائيلي يعترف : أسرى الجهاد الإسلامي جرأتهم جنونية ونواجه صعوبة في السيطرة عليهم

بعد موجة تحريض ضد أهالي الناصرة.. غزة تبعث برسالة وحدة وطنية

الامم المتحدة : غدا الاثنين صرف المنحة القطرية لـ 100 الف اسرة متعففة في غزة

تواصل عمليات البحث عن الأسيرين انفيعات وكممجي في جنين ويوكنعام

الأخبار الرئيسية

"الاقتصاد مقابل الهدوء".. معاريف تكشف تفاصيل خطة "لبيد" متعددة السنوات في غزة

البردويل: سنجبر الاحتلال اجبارا على رفع حصار غزة.. وأبو مازن رفض مبادرة انهاء الانقسام

وزارة التعليم بغزة توضح بشأن حادثة مدرسة غازي الشوا

حماس: مستعدون للبدء فورًا بإنجاز الوحدة الوطنية وفق هذه الأسس.. وهذا ما أبلغته الحركة لمصر

جيش الاحتلال الاسرائيلي يتخد اجراءات جديدة داخل معبر "إيريز" تخوفاً من هجوم محتمل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية