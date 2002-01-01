مسؤول كبير في السلطة يكشف معلومات لأول مرة عن زكريا الزبيدي

القدس المحتلة /سما/

كشف مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية للقناة 20 العبرية، مساء اليوم الأحد عن معلومات لأول مرة عن الأسير الفلسطيني الذي أعيد اعتقاله زكريا الزبيدي.



وقال المسؤول الكبير الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن الأسير زكريا الزبيدي تم تعيينه في منصب رفيع في السلطة الفلسطينية قبل عودته إلى تنفيذ العمليات.



وأوضح أنه تمت الموافقة على تعيين الأسير زكريا الزبيدي مديرًا عامًا لهيئة الأسرى مع راتب مرتفع ومزايا كثيرة.



وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أنه ومنذ العفو عنه كجزء من الاتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 2007 حصل على مزايا كثيرة وكان يأتي لجنين عدة مرات رغم أن السلطة منعته من مغادرة رام الله بموجب الاتفاق.



وبيّن أن كل مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية كان يأتي إلى مدينة جنين لابد أن يحصل على موافقة الزبيدي بشكل مسبق.



ولفت المسؤول الفلسطيني إلى أن الزبيدي كان قائدًا لكتائب شهداء الأقصى في جنين ومسؤولاً عن عملية بيسان الذي قتل فيه 6 إسرائيليين بالهجوم المسلح والقنابل اليدوية على مركز اقتراع لحزب الليكود عام 2002. "عكا"