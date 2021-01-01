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"الاقتصاد مقابل الهدوء".. معاريف تكشف تفاصيل خطة "لبيد" متعددة السنوات في غزة

الأحد 12 سبتمبر 2021 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الاقتصاد مقابل الهدوء".. معاريف تكشف تفاصيل خطة "لبيد" متعددة السنوات في غزة



القدس المحتلة /سما/

كشفت صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم الأحد، تفاصيل خطة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد متعددة السنوات.
 
وقالت الصحيفة العبرية، إن وزير الخارجية يائير لبيد أكد في مؤتمر جامعة هرتسليا: "يجب أن نذهب في خطوة متعددة السنوات في غزة، الاقتصاد مقابل الهدوء". 
 
وأضاف لبيد أن الهدف من هذه الخطوة هو خلق الاستقرار والهدوء على جانبي الحدود بين إسرائيل وغزة، أمنيًا وسياسيًا ومدنيًا واقتصاديًا.
 
وأوضح أن هذا المقترح لا يعتبر بمثابة مفاوضات مع حماس لأن إسرائيل لن تمنح جوائز لمنظمة "إرهابية" وتضعف السلطة التي تعمل معنا بانتظام، على حد قوله. 
 
وأوضح لبيد أن المرحلة الأولى من الخطة هي إعادة الإعمار الإنساني لقطاع غزة، مقابل مكافحة تعاظم قوة حماس. 
 
وبيّن أن السلطة الفلسطينية ستتولى الإدارة الاقتصادية والمدنية لقطاع غزة.
 
وأشار لبيد إلى أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الجيش بيني غانتس غانتس وافقا على مبدأ الخطة التي تقوم على "الاقتصاد مقابل الهدوء" في غزة.

#يائير لبيد #الخارجية الاسرائيلية #اسرائيل #السلطة الفلسطينية #قطاع غزة #حركة حماس

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