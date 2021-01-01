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انفجار عبوة ناسفة في رام الله.. وإطلاق نار تجاه قوة من جيش الاحتلال بجنين

الأحد 12 سبتمبر 2021 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
انفجار عبوة ناسفة في رام الله.. وإطلاق نار تجاه قوة من جيش الاحتلال بجنين



رام الله /سما/

 أفادت مصادر محلية عن انفجار عبوة ناسفة على شارع استيطاني قرب بلدة المغير شمال شرق رام الله، مشيرةً إلى أن ذلك أعقبه انتشار كثيف لقوات الاحتلال في المكان.

ووفق مصادر محلية، تعرضت قوة من جيش الاحتلال في قرية العرقة الواقعة غرب جنين، لإطلاق نار من قبل مقاومين فلسطينيين، وذلك خلال عمليات البحث عن الأسيرين اللذين انتزعا حريتهما عبر نفق جلبوع مناضل نفيعات وأيهم كممجي.

وذكر موقع 0404 العبري اليوم الأحد،  أنه  تم خلال اليومين الماضيين تسجيل أكثر من 40 عملية مقاومة شملت محاولات طعن ورشق بالحجارة والزجاجات الحارقة وإطلاق نار.

وبحسب الموقع المقرب من جيش الاحتلال فإن هناك زيادة في معدل عمليات المقاومة في الضفة الغربية على إثر تمكن ستة أسرى من التحرر من سجن جلبوع في 6 سبتمبر الجاري.

وبحسب معطيات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، في الأيام الأخيرة حدثت زيادة كبيرة في عمليات الرشق بالحجارة وإطلاق النار وإلقاء الزجاجات الحارقة وحتى الصواريخ في الضفة الغربية وقطاع غزة.

#عبوة ناسفة #اطلاق نار #الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #الضفة الغربية

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