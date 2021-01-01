بنك فلسطين و"جفرا" يوقعان اتفاقية لتنمية الصناعة الموسيقية الفلسطينية

رام الله/سما/

وقع بنك فلسطين، اليوم، في مقر الإدارة العامة بمدينة رام الله، اتفاقية تعاون وشراكة مع شركة طابع جفرا الفني للإنتاج الموسيقي، لرعاية مشاريع تساهم في تنمية قطاع الموسيقى الفلسطيني. ووقع الاتفاقية مدير عام بنك فلسطين السيد محمود الشوا ممثلاً عن البنك، ومدير عام "جفرا" للإنتاج الموسيقي السيد سامر جرادات عن الشركة.

وبموجب هذه الاتفاقية سيقوم بنك فلسطين برعاية ودعم مشروع "غزال" الذي يُعدُ أكبر موقع الكتروني مختص بالموسيقى الفلسطينية، إضافة إلى رعاية برنامج الريادة في الموسيقى لتطوير الصناعة الموسيقية، من خلال تحفيز المبادرات الريادية للشباب وتطويرها.

وأعرب الشوا عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية من خلال دعم المشاريع التي تضطلع بها مؤسسة جفرا للإنتاج الموسيقي، قائلاً "يسعدنا في بنك فلسطين أن نساهم في تنمية قدرات المؤسسات الثقافية بمختلف اختصاصاتها، لا سيما في مجال الفنون الموسيقية، كونها تشكل جزءاً اساسياً من حضارتنا،وثقافتنا، وتاريخ شعبنا".

وأضاف الشوا أن بنك فلسطين لطالما قام بدعم العديد من الفعالياتوالمبادرات الخلاقة والريادية في مختلف المجالات، بما فيها الأنشطة الثقافية،آملاً أن تساهم هذه الاتفاقية في تطوير وتنمية البنية التحتية لقطاع صناعة الموسيقى في فلسطين، للحفاظ على الموروث الثقافي الفلسطيني الحي، وتعزيز الهوية الفردية والجماعية في المجتمع.

من جانبه قال جردات إن "جفرا" ساهمت خلال الفترة الماضية بلعب دور هامفي بناء المشهد الموسيقي في فلسطين عبر المشاريع التي نفذتها المؤسسة، بما فيها "مشروع غزال"، كأكبر موقع الكتروني متخصص بالموسيقى، يهدف إلى ابتكار أدوات جديدة لتطوير العلاقة بين الجمهور وصانعي الموسيقى،وخلق فرص اقتصادية للشباب، إضافة إلى ترويج المحتوى الموسيقي حول العالم، هذا إلى جانب برنامج الريادة في الموسيقى لتنمية فنون الموسيقى لدى مختلف الشرائح المجتمعية، بما فيها فئة الشباب، مثمناً في الوقت ذاته دعم بنك فلسطين للمؤسسات الثقافية والفنية في مختلف محافظات الوطن، وما يضطلع به من مساهمات لتعزيز الفنون على اختلاف أشكالها، وخاصة الفنون الموسيقية.