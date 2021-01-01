وزارة التعليم بغزة توضح بشأن حادثة مدرسة غازي الشوا

غزة /سما/

أكدت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة أنها تابعت ما حدث في مدرسة غازي الشوا الثانوية للبنين في بيت حانون أمس السبت، وشكلت لجنة تحقيق في الأمر.

وقالت الوزارة: "بعد انتظام العملية التعليمية في المدرسة وأثناء الحصة الأولى، تعرضت المدرسة لاعتداء بالحجارة من قبل أعداد كبيرة من طلبة المدارس المجاورة الذين خرجوا في مسيرة احتجاجاً على اعتقال الأسرى المحررين من سجن جلبوع، ولإجبار إدارة المدرسة على إخراج الطلاب في المسيرة".

وبينت أن مدير المدرسة وعدداً من المعلمين أصيبوا نتيجة إلقاء الحجارة على المدرسة، وتعرضت إدارتها والهيئة التدريسية إلى ضغط كبير أثناء محاولتهم التصدي للاعتداء.

وأضافت "إدارة المدرسة هي من قامت بنشر مقطع الفيديو بهدف إيصال رسالة للمجتمع المحلي ومشاركته في المسئولية من أجل إيجاد حل لمشكلة إجبار بعض الطلبة خروج زملائهم من المدارس لمناسبات مختلفة، خاصة وأن مدير المدرسة كان قد اجتمع مع ممثلي المجتمع المحلي يوم الخميس لتوقعه مثل هذه الأحداث".

وأكدت الوزارة أن لجنة التحقيق المشكلة خرجت بالعديد من النتائج والتوصيات، كما اتخذت إجراءات إدارية لضمان عدم تكرار ما حدث.

وتابعت "أولويتنا دائماً الحفاظ على سير وانتظام العملية التعليمية وعدم افساح المجال لمحاولات تخريبها، وحال وجود أية مناسبات وطنية يكون التوجيه بالمشاركة مركزياً وعبر لجنة متابعة القوى الوطنية والإسلامية".

ودعت أولياء الأمور ووجهاء المجتمع المحلي للقيام بدورهم وتحمل مسئولياتهم في دعم إدارات المدراس لعدم تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة في المستقبل.