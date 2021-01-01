كورونا المجتمع العربي: 10 آلاف إصابة نشطة و27 وفاة في الأسبوع الأخير

القدس المحتلة /سما/

يستدل من معطيات نشرتها الهيئة العربية للطوارئ أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدات العربية، لغاية اليوم الأحد، بلغ 155,568 فيما بلغ عدد الإصابات في البلاد 1,169,218، مع تواجد 44 بلدة عربية في الدائرة الحمراء و33 بلدة في الدائرة البرتقالية.

وبلغ عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلدات العربية ليوم أمس 1,097 إصابة، وبهذا ارتفع عدد الإصابات خلال الأسبوع الماضي إلى 6,631، وفي المقابل بلغ عدد الإصابات الجديدة في البلاد خلال الأسبوع الماضي 54,320 ألف إصابة، وارتفعت نسبة المصابين الجدد في البلدات العربية من بين إجمالي الإصابات خلال الأسبوع الماضي إلى نحو 12.2%.

ووفقا لمعطيات الهيئة فإن الارتفاع في عدد الحالات النشطة تواصل في البلدات العربية، وبلغ 9,773 حالة مع زيادة أسبوعية بنسبة بلغت 27%، وفي المقابل وعلى مستوى البلاد فقد تم تسجيل انخفاض في عدد الحالات النشطة بما يقارب 10% وبلغ إجمالي عدد الحالات النشطة في البلاد 84,041 حالة.

وتبين من المعطيات الأخيرة انتشار متزايد للإصابات بين الاطفال في البلدات العربية، إذ بلغت نسبة الإصابات لمن هم دون 18 عاما نحو 62% من إجمالي الإصابات الجديدة، أكثرهم دون 11 عاما بنحو 45% ونحو 13% لمن هم بين 12 - 15 عاما و4% 16 - 19 عاما.

ويستدل كذلك بعدد الفحوصات القليلة في البلدات العربية خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ نحو 70 ألف فحص مقارنة بما يزيد عن 850 ألف فحص على مستوى البلاد، وبهذا فإن نسبة الفحوصات الموجبة في البلدات العربية 9.4% مقارنة بـ6.4% في المعدل العام بالبلاد.

واستمر تسجيل ارتفاع في الوفيات في البلدات العربية، خلال الأسبوع الأخير، مع تسجيل 27 حالة وفاة مقارنة بـ19 في الأسبوع الذي سبقه، وبهذا بلغ عدد الوفيات في البلدات العربية 1,170 حالة وفاة مع تسجيل 135 وفاة منذ بدء الموجة الأخيرة. وفي المقابل وعلى مستوى البلاد، ارتفع عدد الوفيات إلى 7,338 مع تسجيل 184 حالة وفاة لذات الفترة ونحو 1,083 خلال الموجة الحالية.

واستمر الارتفاع في عدد الحالات الخطرة في البلدات العربية، وبلغ 88 حالة بينها 26 تحت التنفس الاصطناعي.

وانخفض عدد غير المطعمين في المجتمع العربي لفئة 12 عاما فما فوق خلال الأسبوع الماضي إلى 345 ألف شخص، إذ تم تطعيم 11 ألف شخص خلال الأسبوع الأخير، وعلى مستوى البلاد فما زال نحو 1.113 مليون شخص دون تطعيم.

وبلغت نسبة التطعيم الكلية في المجتمع العربي للوجبة الأولى 70% فيما بلغت للوجبة الثانية 60% وللوجبة الثالثة 29%. وفي المقابل فقد بلغت النسبة في المجتمع الإسرائيلي 87% للأولى و80% للثانية و64% للثالثة.

وارتفعت نسبة التطعيم بين طلاب المرحلة الإعدادية إلى 36% للوجبة الأولى ونحو 15% للوجبة الثانية، مقارنة بنحو 62% للأولى و49% للثانية في المجتمع الإسرائيلي. أما طلاب الثانوية فقد بلغت النسبة للوجبة الأولى في المجتمع العربي 65% ونحو 51% للثانية، مقابل 83% للأولى و74% للوجبة الثانية في المجتمع الإسرائيلي.