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محافظ وبلدية نابلس يناقشان القضايا والمشاريع الخدمية للمدينة

الأحد 12 سبتمبر 2021 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ وبلدية نابلس يناقشان القضايا والمشاريع الخدمية للمدينة



نابلس /سما/

استقبل رئيس وأعضاء لجنة إدارة بلدية نابلس اليوم، محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان، يرافقه مدير عام الشؤون الإدارية العميد جهاد رمضان وطاقم العلاقات العامة في المحافظة.

وفي بداية اللقاء، ثمن رئيس لجنة إدارة بلدية نابلس المهندس إياد خلف دعم المحافظ للجنة ووقوفه إلى جانبها منذ اليوم الأول، مؤكدا على قبوله للتحدي الكبير في إدارة بلدية نابلس مع مجموعة من الزملاء الأكفاء لحين تحديد موعد الانتخابات.

وأضاف أنهم ورغم معرفتهم التامة لصعوبة المهمة، إلا أنهم سيعملون جاهدين لخدمة المدينة وأهلها بكل ما يملكون من خبرات وقدرات وسيعملون بجهد الفريق لتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطن.

وقدم المهندس خلف نبذة بسيطة عن واقع التحديات المالية والإدارية التي تواجه اللجنة.

من جانبه، أكد اللواء رمضان أن مهمة لجنة تسيير أعمال بلدية نابلس لن تكون سهلة، خاصة في ظل الظروف التي تواجهها المدينة سواء الاقتصادية أو الصحية أو الاجتماعية، لكنها ليست بالمستحيلة.

وأشار الى أن اللجنة من الممكن أن تواجه صعوبة في بعض الملفات لكنها تستطيع أن تضع حلولا منطقية وفقاً للقانون تكون مناسبة للظروف والإمكانات المتاحة لخدمة المواطنين لحين إجراء الانتخابات القادمة للمجلس البلدي.

وناقش الجانبان عددا من الملفات والمواضيع والمشاريع المتعلقة بمدينة نابلس.

#اللواء ابراهيم رمضان #نابلس #بلدية نابلس

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