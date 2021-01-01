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"الخارجية" تدعو إلى تنفيذ القرارات العربية والإسلامية والأممية لحماية "الأقصى" والحرم الابراهيمي

الأحد 12 سبتمبر 2021 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تدعو إلى تنفيذ القرارات العربية والإسلامية والأممية لحماية "الأقصى" والحرم الابراهيمي



رام الله /سما/

دعت وزارة الخارجية والمغتربين، إلى تنفيذ القرارات العربية والإسلامية والأممية لحماية المسجد الأقصى والحرم الابراهيمي.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إن الحرمين الشريفين، المسجد الأقصى والحرم الابراهيمي، يتعرضان لأبشع عملية أسرلة وتهويد، وتغيير معالمهما وواقعهما التاريخي والقانوني القائمين، وطمس هويتهما الحضارية الإسلامية والعربية الفلسطينية ويتم استبدالها بمعالم وتغييرات تخدم مصالح إسرائيل الاستعمارية بغطاء وتوظيف فج للروايات التلمودية.

وتابع البيان: "من الواضح أنه كلما اغرق المجتمع الدولي في صمته تجاه انتهاكات الاحتلال ضد المقدسات المسيحية والإسلامية خاصة المسجد الأقصى والحرم الابراهيمي، عمق الاحتلال من إجراءاته وتدابيره التهويدية للمكانين المقدسين في كل من القدس والخليل، وفي الأيام الاخيرة تم اغلاق الحرم الابراهيمي الشريف مرتين بحجة الاعياد اليهودية، وتم منع أي فلسطيني من دخوله وفتحته سلطات الاحتلال أمام المستوطنين والمتطرفين اليهود فقط، بشكل يتزامن مع البدء ببناء ما يسمى بالمصعد الكهربائي ومصادرة مساحات واسعة من الأرض التابعة له والمحيطة به، لتخصيصها بشكل أساس للاستيطان وللمخططات الهادفة لفرض السيطرة الإسرائيلية الاستيطانية عليه، كجزء لا يتجزأ من عمليات تهويد قلب مدينة الخليل وتهجير سكانها".

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءاتها ضد الحرم الابراهيمي الشريف والمسجد الأقصى المبارك، محذرة من نتائج وتداعيات عمليات الاسرلة والتهويد المستمرة فيهما، وطالبت المجتمع الدولي بالانتباه لخطورة محاولات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لاستبدال الطابع السياسي للصراع بالطابع الديني.

وطالبت الوزارة الأمم المتحدة واليونسكو بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الجرائم والانتهاكات، عبر اتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وتوفير الحماية للمقدسات ودور العبادة من بطش الاحتلال، داعية العالمين العربي والإسلامي لسرعة التحرك لنصرة المسجد الأقصى والحرم الابراهيمي وتنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية ذات الصلة.

#الخارجية والمغتربين #المسجد الاقصى #الحرم الابراهيمي

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