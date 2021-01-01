  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل 4 طلاب مدرسة في بلدة تقوع شرق بيت لحم

الأحد 12 سبتمبر 2021 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 4 طلاب مدرسة في بلدة تقوع شرق بيت لحم



بيت لحم /سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أربعة طلاب، أثناء عودتهم من مدرستهم، في بلدة تقوع شرق بيت لحم.

وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح، بأن قوات الاحتلال اعترضت طريق الطلاب أثناء خروجهم من مدرستهم (ذكور تقوع الثانوية) واحتجزت عددا منهم، في منطقة وادي الحلقوم غرب البلدة، قبل أن تعتقل كلا من: غيث عيسى جبريل، والشقيقين وسام وحسام مراد العمور، وعطية محمد العمور، وتتراوح أعمارهم ما بين 14-16 عاما.

يشار إلى أن قوات الاحتلال قمعت صباح اليوم مسيرة طلابية خرجت في بلدة تقوع، تضامنا مع الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع" قبل أيام.

#قوات الاحتلال #اعتقال #طلاب مدارس #بلدة تقوع

الأكثر قراءة اليوم

محدث: إعلام اسرائيلي يكشف مصير الأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين أعيد اعتقالهم

قناة عبرية : حفر النفق بسجن جلبوع استمر أكثر من 6 شهور وهذا ما قاله محمود العارضة ..

اسرائيل تعلن عن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي ..

إغلاق مطار إسرائيلي في إطار البحث عن أسيرين فلسطينيين

فيديو يشعل الغضب في مصر.. شاهد: طبيب يجبر ممرضا على السجود لكلبه والاعتذار له

بعد موجة تحريض ضد أهالي الناصرة.. غزة تبعث برسالة وحدة وطنية

تواصل عمليات البحث عن الأسيرين انفيعات وكممجي في جنين ويوكنعام

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال الاسرائيلي ينخد اجراءات جديدة داخل معبر "إيريز" تخوفاً من هجوم محتمل

بينت

معاريف تتساءل: هل تراهن حكومة بينيت على “اعتدال” حماس بعد تسلمها حكم الضفة؟

عارضة

مسؤول اسرائيلي يعترف : أسرى الجهاد الإسلامي جرأتهم جنونية ونواجه صعوبة في السيطرة عليهم

18 وفاة و1601 إصابة جديدة بـ"كورونا" و1952 حالة تعاف في فلسطين

قناة كان: نقل الأسير زكريا الزبيدى لمستشفى رمبام بحيفا بعد تدهور حالته الصحية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية