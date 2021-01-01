جامعة بوليتكنك فلسطين تختتم زيارتها للجامعة الأردنية

عمان /سما/

اختتم وفد من جامعة بوليتكنك فلسطين برئاسة رئيس الجامعة الدكتور أمجد برهم، زياراته لعدد من الجامعات الاردنية شملت الجامعة الاردنية وجامعة الزرقاء وجامعة الزيتونة ونقابة الاطباء الاردنيين، والتي هدفت الى بحث سبل التعاون الأكاديمي والبحثي والتدريبي وتوطيدها وتأصيلها بين جامعة بوليتكنك فلسطين والجامعات الاردنية الشقيقة.

وضم الوفد الى جانب رئيس الجامعة، المهندس أيمن سلطان نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير، والدكتور فوزي الرازم من كلية الطب وعلوم الصحة، والأستاذ عايد عبد الغني رئيس دائرة الرياضيات والفيزياء التطبيقية، والدكتور محمد العدم عضو هيئة التدريس في دائرة الرياضيات والفيزياء التطبيقية وعضو الأكاديمية العربية الألمانية للعلماء الشباب في العلوم والإنسانيات (AGYA) ، والدكتور نسيم اقطيط عضو هيئة التدريس في كلية الهندسة.



وزار الوفد الجامعة الاردنية حيث كان في استقبالهم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور نذير عبيدات، ونائب الرئيس لشؤون الكليات العلمية الأستاذ الدكتور انعام خلف، وعميد كلية الطب الأستاذ الدكتور ياسر ريان، و مديرة وحدة الاعلام والعلاقات العامة والإذاعة الدكتورة جمانة الزعبي.

وبعد الترحيب بالوفد، قدم رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين نبذة عن تأسيس الجامعة والتخصصات التي تتميز بها على مستوى الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراة، والخدمات التي تقدمها للمجتمع المحلي سواء البحثية أو الخدماتية، اضافة إلى المراكز والدوائر التي تضمها والخدمات التي تقدم للمجتمع المحلي والإقليمي والدولي من خلال الجامعة، حيث أشار إلى أن الجامعة تتشارك الرؤية مع الجامعة الأردنية في السعي نحو التميز في مجال البحث العلمي من خلال دعم الباحثين والشراكة مع المؤسسات المختلفة. كما تحدث الدكتور فوزي الرازم عن البرامج الطبية والصحية التي تم استحداثها في الجامعة وعن انجازات ومستوى طلبة الطب في جامعة بوليتكنك فلسطين.

وفي السياق ذاته، أشاد رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين بالمكانة التي وصلت إليها الجامعة الاردنية والمرافق التي تضمها وبالسّمعة الأكاديمية المرموقة التي تتمتع بها "الأردنية" في فلسطين والمنطقة، والدعم المستمر الذي تقدمه للطلبة الفلسطينيين، مؤكدا سعي الجامعة نحو تعميق الشراكة العلمية والبحثية مع ام الجامعات.

كما شكر رئيس الجامعة الأكاديمية العربية الالمانية للعلماء الشباب في العلوم والإنسانيات (AGYA) على دعم الزيارة والتي تأتي ضمن الزيارة البحثية التي يقوم بها عضو الاكاديمية الدكتور محمد العدم لقسم الرياضيات في الجامعة الاردنية واضاف اننا نفتخر بشراكتنا مع الأكاديمية في العديد من المشاريع الريادية على مستوى الوطن العربي وألمانيا. وخلال الزيارة قدم الدكتور محمد العدم شرحا مختصرا عن الاكاديمية العربية الالمانية وتأسيسها وشروط العضوية مميزات العضوية ومشاريع الأكاديمية



من جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور نذير عبيدات أن التعاون بين الجامعات العربية الشقيقة في المجالات البحثية يصب في مصلحة الجميع، ويرفع من مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية، مرحباً ببناء تعاون ثنائي مع جامعة بوليتكنك فلسطين في المجالات التي تعود على الطرفين بالفائدة المشتركة وعلى الأشقاء الفلسطينيين.



وخلال اللقاء تمت مناقشة التعاون في المشاريع البحثية لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة في مجالات مختلفة كالتدريب السريري لطلبة كلية الطب وعلوم الصحة في جامعة بوليتكنك فلسطين في مستشفى الجامعة الاردنية، والتعاون مع مكتبة الجامعة الاردنية؛ سيما وأن الجامعة الأردنية ترأس صندوق دعم الجامعات الفلسطينية.

من جهتها، قالت نائب رئيس الجامعة الأردنية لشؤون الكليات العلمية الدكتورة إنعام خلف إن "الأردنية" خرجت العديد من الطلبة الفلسطينيين المميزين في مختلف برامج الجامعة، مشيرة إلى إمكانية التعاون مع الجامعة في مجال إيفاد الطلبة للجامعة للحصول على الشهادات العليا.



وبرفقة نائب رئيس الجامعة الأردنية لشؤون الكليات العلمية الأستاذ الدكتور انعام خلف وعميد كلية الطب الأستاذ الدكتور ياسر ريان، زار الوفد كلية الطب ومستشفى الجامعة الأردنية حيث كان في استقبالهم مدير عام مُستشفى الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور جمال مسعد ملحم ونائب مدير عام المستشفى للشؤون الطبية الأستاذ الدكتور نادر البصول وعدد من مدراء الدوائر الإدارية في المستشفى؛ حيث تأتي هذه الزيارة بهدف تنسيق الجهود وتوثيق التعاون وتأصيله وتوطيده في المجالات التي تنهض بقطاع الصحة في دولة فلسطين، والاستفادة من التجربة الصحيّة للجامعة الاردنية وتجربة مستشفى الجامعة الأردنية على وجه الخصوص، وذلك بالتزامن مع بدء طلبة الطب في جامعة بوليتكنك فلسطين المرحلة السريرية والبدء بتأسيس مستشفى جامعة بوليتكنك فلسطين التعليمي.

من جانبه قدّم الأستاذ الدكتور ملحم، عرضاً حول مسيرة مستشفى الجامعة الأردنية كأول مستشفى جامعي تعليمي في المملكة الأردنية الهاشمية وصاحب السبق في التعليم الطبي على مستوى المنطقة والإقليم, بالإضافة إلى المستوى الذي وصل إليه المستشفى في مجالات الاعتمادية الدولية لخدمات المستشفى الطبية والإدارية المقدمة للمريض على المستويين المحلي والعربي كمركز طبي أكاديمي معتمد عالمياً، ونبذة حول التخصّصات التي يحويها المستشفى، مرحّباً بفتح أفق التعاون مع المركز في مجالات التبادل العلمي والأكاديمي والتدريب والتأهيل.

من جانبه شكر رئيس جامعة البوليتكنك باسمه وباسم الوفد الزائر إدارة مستشفى الجامعة على حسن الضيافة والاستقبال مشيداً بما تتمتع به المنظومة الصحية الأردنية من تميّز واضح لافتاً إلى المستوى المرموق للخدمات العلاجية النوعية المقدمة التي ينهض بها الأردن إقليمياً وما يُقدمه المستشفى على وجه الخصوص كما شكلت الزيارة جولة في عدد من مرافق المُستشفى شملت دوائر حيوية وديناميكية أبرزها وحدة العناية المركزة الجديدة، ودائرة الطوارئ وقسم الأجنحة الخاصة.



وكما زار الوفد مكتبة الجامعة الأردنية حيث كان في استقبالهم مدير عام المكتبة الأستاذ الدكتور مجاهد ذنيبات ونائبته الدكتورة أماني حمارشة حيث تم التباحث في آليات التعاون بين الجامعة ومكتبة الجامعة الاردنية وفتح إمكانيات مكتبة الجامعة الأردنية للباحثين والطلبة في جامعة بوليتكنك فلسطين.



وفي نهاية اللقاء، كرم الدكتور أمجد برهم رئيس الجامعة الاردنية معالي الاستاذ الدكتور نذير عبيدات وعميد كلية الطب الأستاذ الدكتور ياسر ريان ومدير عام المستشفى الأستاذ الدكتور جمال ملحم وعميد كلية العلوم السابق الأستاذ الدكتور فؤاد كتانه فيما تم تكريم الوفد الضيف من قبل معالي رئيس الجامعة الأردنية ومدير عام مستشفى الجامعة الاردنية.