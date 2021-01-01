برهوم: الاحتلال لن ينجح في كسر إرادة المقاومة

غزة /سما/

قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، إن التصعيد الإسرائيلي على غزة شكل من أشكال العدوان المتواصل على شعبنا الفلسطيني، ومحاولة لتصدير أزماته الداخلية باتجاه مزيد من القصف والاستيطان والتهويد، وخاصة بعد هزيمته المدوية في معركة سيف القدس وانهيار منظومته الأمنية في نفق الحرية .

وأكد برهوم أن المقاومة الفلسطينية ستبقى تدير الميدان ضمن حالة الاشتباك الدائمة مع الاحتلال الإسرائيلي الذي لن ينجح في كسر إرادة المقاومة، أو تغيير أي معادلات وقواعد اشتباك فرضتها المقاومة بالقوة في الرد على جرائم الاحتلال .

وشدد على أن هذا العدوان لن يفلح في كسر إرادة شعبنا المتمترس على أرضه، والمنتفض في كل المدن والبلدات الفلسطينية، والمشتبك مع العدو في معركة الحرية، رغم كل الظروف والتعقيدات الأمنية والحياتية، ما شكّل صدمة قوية للاحتلال الإسرائيلي وقيادته .