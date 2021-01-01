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إبراز شهادة التطعيم متطلب لدخول المحاكم النظامية

الأحد 12 سبتمبر 2021 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
إبراز شهادة التطعيم متطلب لدخول المحاكم النظامية



رام الله /سما/

 أعلنت السلطة القضائية أن كافة القضاة والموظفين الإداريين في المحاكم النظامية قد تلقوا التطعيم المضاد لفايروس الكورونا، باستثناء عدد محدود لديهم/هنّ أسباب طبية معززة بتقارير رسمية تحول دون أخذ اللقاح.

وأضافت السلطة القضائية في بيان صحفي، أنه في إطار خطة الحفاظ على استمرارية العمل في المحاكم النظامية، مع اتساع تأثير الموجة الرابعة من تفشي فايروس الكورونا، عممّ رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار على رؤساء المحاكم النظامية ورؤساء الدوائر الامتناع عن استقبال أي موظف يتبع السلطة القضائية أو مُراجِع للمحاكم مهما كانت صفته، إذا لم يبرز الشهادة الصادرة عن وزارة الصحة التي تثبت تلقيه التطعيم المضاد للفايروس، أو شهادة فحص (PCR) سلبية سارية المفعول، أي لم يمض على إجراء الفحص مدة تزيد عن 72 ساعة.

وأضافت أن العمل يسري بالتعميم الذي استند الى قرار الطوارئ رقم (15) لسنة 2021 الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء، اعتبارا من بدء الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل الموافق 19/9/ 2021.

وتابعت: "للحفاظ على سلاسة العملية القضائية بعد تعطيل استمر عدة أشهر بفعل تأثيرات الجائحة العام الماضي، أهاب المستشار أبو شرار بجمهور المتقاضين الإسراع لتلقي اللقاح لما في ذلك من دور حاسم في الحفاظ على الصحة والسلامة الشخصية والعامة". مشيرا إلى أن السلطة القضائية قررت منح المهلة الكافية للجمهور قبل اتخاذ القرار أعلاه.

#السلطة القضائية #لقاح كورونا #فيروس كورونا #المحاكم النظامية

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