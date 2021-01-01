  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

شركة "رافائيل" تنوي بيع صواريخ سبايك لصربيا وبولندا

الأحد 12 سبتمبر 2021 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة "رافائيل" تنوي بيع صواريخ سبايك لصربيا وبولندا



القدس المحتلة /سما/

أفاد موقع البلقان SeeNewa أن شركة الصناعات الدفاعية الإسرائيلية "رافائيل" تتفاوض حاليًا على بيع صواريخ LR2 Spike طويلة المدى لصربيا وبولندا.
 
وقال ممثل الشركة الإسرائيلية بحسب موقع "إسرائيل ديفنس"أنه في حالة نجاح صفقة صواريخ LR2 Spike مع صربيا، تعتزم الشركة تقديم أنواع إضافية من صواريخ Spike إلى صربيا، مثل ER و NLOS ذات المدى الأطول.
 
وأفاد المدير الإقليمي للتسويق الدولي وتطوير الأعمال في شركة رافائيل، أن الشركة تنوي توسيع عملياتها في بولندا وتقديم صواريخ LR2 Spike إلى جانب منتجات أخرى للشركة.
 
وأشار إلى أن أول صفقة لإنشاء صواريخ سبايك مع مصنع ميسكو الحكومي تم توقيعها في وقت مبكر من عام 2003، وقبل ست سنوات وقعنا عقدًا جديدًا سينتهي في نهاية عام 2021، والآن نريد توقيع عقد جديد من شأنه أن تسمح لشركة Mesko بإنتاج LR2.

#الصناعات الدفاعية الإسرائيلية #شركة رافائيل الإسرائيلية #صواريخ LR2 Spike طويلة المدى #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

محدث: إعلام اسرائيلي يكشف مصير الأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين أعيد اعتقالهم

قناة عبرية : حفر النفق بسجن جلبوع استمر أكثر من 6 شهور وهذا ما قاله محمود العارضة ..

اسرائيل تعلن عن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي ..

إغلاق مطار إسرائيلي في إطار البحث عن أسيرين فلسطينيين

فيديو يشعل الغضب في مصر.. شاهد: طبيب يجبر ممرضا على السجود لكلبه والاعتذار له

بعد موجة تحريض ضد أهالي الناصرة.. غزة تبعث برسالة وحدة وطنية

تواصل عمليات البحث عن الأسيرين انفيعات وكممجي في جنين ويوكنعام

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال الاسرائيلي ينخد اجراءات جديدة داخل معبر "إيريز" تخوفاً من هجوم محتمل

بينت

معاريف تتساءل: هل تراهن حكومة بينيت على “اعتدال” حماس بعد تسلمها حكم الضفة؟

عارضة

مسؤول اسرائيلي يعترف : أسرى الجهاد الإسلامي جرأتهم جنونية ونواجه صعوبة في السيطرة عليهم

18 وفاة و1601 إصابة جديدة بـ"كورونا" و1952 حالة تعاف في فلسطين

قناة كان: نقل الأسير زكريا الزبيدى لمستشفى رمبام بحيفا بعد تدهور حالته الصحية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية