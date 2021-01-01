شركة "رافائيل" تنوي بيع صواريخ سبايك لصربيا وبولندا

القدس المحتلة /سما/

أفاد موقع البلقان SeeNewa أن شركة الصناعات الدفاعية الإسرائيلية "رافائيل" تتفاوض حاليًا على بيع صواريخ LR2 Spike طويلة المدى لصربيا وبولندا.



وقال ممثل الشركة الإسرائيلية بحسب موقع "إسرائيل ديفنس"أنه في حالة نجاح صفقة صواريخ LR2 Spike مع صربيا، تعتزم الشركة تقديم أنواع إضافية من صواريخ Spike إلى صربيا، مثل ER و NLOS ذات المدى الأطول.



وأفاد المدير الإقليمي للتسويق الدولي وتطوير الأعمال في شركة رافائيل، أن الشركة تنوي توسيع عملياتها في بولندا وتقديم صواريخ LR2 Spike إلى جانب منتجات أخرى للشركة.



وأشار إلى أن أول صفقة لإنشاء صواريخ سبايك مع مصنع ميسكو الحكومي تم توقيعها في وقت مبكر من عام 2003، وقبل ست سنوات وقعنا عقدًا جديدًا سينتهي في نهاية عام 2021، والآن نريد توقيع عقد جديد من شأنه أن تسمح لشركة Mesko بإنتاج LR2.