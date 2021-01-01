بينت يوضح تفاصيل الآلية الجديدة لصرف المنحة القطرية.. ماذا قال عن منحة موظفي غزة؟

القدس المحتلة /سما/

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مساء يوم الأحد، أن حكومته توصلت لتسوية جديدة يتم من خلالها توزيع المنحة القطرية على الفلسطينيين في قطاع غزة.



ووفقاً لمكتب بينيت، مثلما نشر رسميا، تمت تسوية إرسال المنحة القطرية للمحتاجين في قطاع غزة بواسطة آلية بمشاركة الأمم المتحدة.



وأشار بيان صادر عن مكتب بينيت إلى أن الآليه الجديدة سيتم بموجبها توزيع الأموال بواسطة كوبونات وليس بواسطة حقائب تحمل أموالا نقدية مثلما كان الأمر سابقا.



وأوضح البيان أن الجزء الثالث من المنحة، والمتعلق بموظفي حكومة حماس، فالأجهزة الأمنية تنظر في خيارات مختلفة، عندما سيتم إيجاد مخطط مناسب يضمن عدم وصول الأموال لتمويل منظمات، سيطرحه وزير الجيش على رئيس الوزراء، ليتم الموافقة عليه.