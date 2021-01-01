  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بينت يوضح تفاصيل الآلية الجديدة لصرف المنحة القطرية.. ماذا قال عن منحة موظفي غزة؟

الأحد 12 سبتمبر 2021 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينت يوضح تفاصيل الآلية الجديدة لصرف المنحة القطرية.. ماذا قال عن منحة موظفي غزة؟



القدس المحتلة /سما/

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مساء يوم الأحد، أن حكومته توصلت لتسوية جديدة يتم من خلالها توزيع المنحة القطرية على الفلسطينيين في قطاع غزة.
 
ووفقاً لمكتب بينيت، مثلما نشر رسميا، تمت تسوية إرسال المنحة القطرية للمحتاجين في قطاع غزة بواسطة آلية بمشاركة الأمم المتحدة.
 
وأشار بيان صادر عن مكتب بينيت إلى أن الآليه الجديدة سيتم بموجبها توزيع الأموال بواسطة كوبونات وليس بواسطة حقائب تحمل أموالا نقدية مثلما كان الأمر سابقا.
 
وأوضح البيان أن الجزء الثالث من المنحة، والمتعلق بموظفي حكومة حماس، فالأجهزة الأمنية تنظر في خيارات مختلفة، عندما سيتم إيجاد مخطط مناسب يضمن عدم وصول الأموال لتمويل منظمات، سيطرحه وزير الجيش على رئيس الوزراء، ليتم الموافقة عليه.

#نفتالي بينت #الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #المنحة القطرية #قطاع غزة #حركة حماس #موظفي غزة

الأكثر قراءة اليوم

محدث: إعلام اسرائيلي يكشف مصير الأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين أعيد اعتقالهم

قناة عبرية : حفر النفق بسجن جلبوع استمر أكثر من 6 شهور وهذا ما قاله محمود العارضة ..

اسرائيل تعلن عن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي ..

إغلاق مطار إسرائيلي في إطار البحث عن أسيرين فلسطينيين

فيديو يشعل الغضب في مصر.. شاهد: طبيب يجبر ممرضا على السجود لكلبه والاعتذار له

بعد موجة تحريض ضد أهالي الناصرة.. غزة تبعث برسالة وحدة وطنية

أوصى بحرق جثمانه ونثر رماده.. وفاة المخرج الفلسطيني نصري حجاج

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال الاسرائيلي ينخد اجراءات جديدة داخل معبر "إيريز" تخوفاً من هجوم محتمل

بينت

معاريف تتساءل: هل تراهن حكومة بينيت على “اعتدال” حماس بعد تسلمها حكم الضفة؟

عارضة

مسؤول اسرائيلي يعترف : أسرى الجهاد الإسلامي جرأتهم جنونية ونواجه صعوبة في السيطرة عليهم

18 وفاة و1601 إصابة جديدة بـ"كورونا" و1952 حالة تعاف في فلسطين

قناة كان: نقل الأسير زكريا الزبيدى لمستشفى رمبام بحيفا بعد تدهور حالته الصحية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية