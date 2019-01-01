جيش الاحتلال الاسرائيلي ينخد اجراءات جديدة داخل معبر "إيريز" تخوفاً من هجوم محتمل

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية مساء يوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي اتخذ عدة إجراءات احترازية داخل موقع إيريز شمال قطاع غزة، خوفاً من هجمات صاروخية موجة في الأيام القادمة.ووفقاً للصحيفة العبرية، رفع الجيش الإسرائيلي مستوى الجدار الخرساني الواقي عند مدخل كيبوتس ايريز الواقع على حدود غزة الشمالية.وأوضحت الصحيفة أن قرار الجيش رفع مستوى الجدار الخرساني الواقي جاء تخوفا من الصواريخ المضادة التي تطلق من قطاع غزة.وأشارت الى ان الجيش رفع مستوى الجدار الخرساني الواقي عند النقطة التي قتل فيها "موشيه فيدر" من صاروخ مضاد اطلق في شهر مايو عام 2019.من جهتها شرعت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، بوضع المكعبات الاسمنتية عند مفارق الطرقات في القدس، عشية "عيد الغفران"، نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت مصادر فلسطينية أن سلطات الاحتلال قامت بإنزال ووضع مكعبات اسمنتية في عدة مناطق في القدس، خاصة القريبة من المستوطنات، تمهيدا لاغلاقها ومنع استخدامها منذ مساء الاربعاء حتى مساء الخميس.