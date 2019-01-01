  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اغلاق طرق في القدس المحتلة ..

جيش الاحتلال الاسرائيلي ينخد اجراءات جديدة داخل معبر "إيريز" تخوفاً من هجوم محتمل

الأحد 12 سبتمبر 2021 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال الاسرائيلي ينخد اجراءات جديدة داخل معبر "إيريز" تخوفاً من هجوم محتمل



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية مساء يوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي اتخذ عدة إجراءات احترازية داخل موقع إيريز شمال قطاع غزة، خوفاً من هجمات صاروخية موجة في الأيام القادمة. 
 
ووفقاً للصحيفة العبرية، رفع الجيش الإسرائيلي مستوى الجدار الخرساني الواقي عند مدخل كيبوتس ايريز الواقع على حدود غزة الشمالية.
 
وأوضحت الصحيفة أن قرار الجيش رفع مستوى الجدار الخرساني الواقي جاء تخوفا من الصواريخ المضادة التي تطلق من قطاع غزة.
 
وأشارت الى ان الجيش رفع مستوى الجدار الخرساني الواقي عند النقطة التي قتل فيها "موشيه فيدر" من صاروخ مضاد اطلق في شهر مايو عام 2019.
من جهتها شرعت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، بوضع المكعبات الاسمنتية عند مفارق الطرقات في القدس، عشية "عيد الغفران"، نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت مصادر فلسطينية أن سلطات الاحتلال قامت بإنزال ووضع مكعبات اسمنتية في عدة مناطق في القدس، خاصة القريبة من المستوطنات، تمهيدا لاغلاقها ومنع استخدامها منذ مساء الاربعاء حتى مساء الخميس.

الأكثر قراءة اليوم

محدث: إعلام اسرائيلي يكشف مصير الأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين أعيد اعتقالهم

قناة عبرية : حفر النفق بسجن جلبوع استمر أكثر من 6 شهور وهذا ما قاله محمود العارضة ..

اسرائيل تعلن عن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي ..

إغلاق مطار إسرائيلي في إطار البحث عن أسيرين فلسطينيين

فيديو يشعل الغضب في مصر.. شاهد: طبيب يجبر ممرضا على السجود لكلبه والاعتذار له

بعد موجة تحريض ضد أهالي الناصرة.. غزة تبعث برسالة وحدة وطنية

تواصل عمليات البحث عن الأسيرين انفيعات وكممجي في جنين ويوكنعام

الأخبار الرئيسية

بينت

معاريف تتساءل: هل تراهن حكومة بينيت على “اعتدال” حماس بعد تسلمها حكم الضفة؟

عارضة

مسؤول اسرائيلي يعترف : أسرى الجهاد الإسلامي جرأتهم جنونية ونواجه صعوبة في السيطرة عليهم

18 وفاة و1601 إصابة جديدة بـ"كورونا" و1952 حالة تعاف في فلسطين

قناة كان: نقل الأسير زكريا الزبيدى لمستشفى رمبام بحيفا بعد تدهور حالته الصحية

منحة

تفاصيل تنشر لأول مرة.. لهذا السبب: بينت يفكر في إدخال المنحة القطرية لغزة عبر الحقائب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية