دانا بن شمعون : الهروب من "جلبوع" أدخلنا مرحلة جديدة وقوض هيبتنا كقوة لا تقهر ..

القدس المحتلة / سما /

على الرغم من أن أربعة من السجناء الستة الهاربين قد تم أسرهم بالفعل ، إلا أن الهروب ذاته من سجن جلبوع قدم للفلسطينيين إحدى لحظات المجد القليلة التي عرفوها في السنوات الأخيرة.

مصدر فلسطيني لخص نتائج حادثة هروب الأسرى الستة من سجن جلبوع قائلا "لقد دخلنا حقبة جديدة ربما لا يزال الإسرائيليون لا يفهمون معانيها بشكل كامل ولم يعد هروب الأسرى الفلسطينيين من السجن حدثًا عابرًا ، ولكنه شيء مخترق بشدة في الوعي ، أكثر من أي شيء شهدناه مؤخرًا ان شيء كبيرا حدث هنا حيث يمكن اعتبارنا قوة لا تقهر ،ولكن الآن تم تقويض هذا الشيء ".

على الرغم من أنه لا يزال من السابق لأوانه تحديد إلى أين ستقودنا القصة ، فإن الجانب الفلسطيني لا يخشى التنبؤ وهو يحدد بالفعل المرحلة الموجزة "يتحدث الفلسطينيون عن هروب الأسرى كحدث غير عادي لديه القدرة على إحداث التغيير بين الجمهور الفلسطيني والعربي من حيث كيفية إدراكهم لإسرائيل ، من دولة لا يمكن اختراقها وقوتها لا جدال فيها ، إلى دولة ذات قيود على القوة ونقاط ضعف". .

لم يكن من الممكن أن يتوقع الفلسطينيون مفاجأة أفضل من هذه. زكريا زبيدي ، تاجر أسلحة من مخيم جنين للاجئين ، والذي تحدى إسرائيل مرارًا لتورطه في نشاط عدائي وتم تحديده على مر السنين كأيقونة إعلامية ، يتلقى الآن ختم "الأسير المفرج عنه". على الرغم من أنه تم إلقاء القبض عليه في هذه الأثناء وإعادته إلى زنزانة الحجز ، إلا أن الرواية الفلسطينية اختارت أن تتذكر بالضبط ما سبقها: نجاح الهروب.

الزبيدي ليس وحده ، مثله مثل الأسرى الخمسة المنتمين إلى الجهاد الإسلامي. حقيقة أن أربعة سجناء - بمن فيهم الزبيدي - قد تم القبض عليهم ، سواء بسبب عدم وجود خطة هروب منظمة أو عدم وجود مساعدة من الميدان ، وهذا خفف قليلاً من الشعور بالنشوة بين الجمهور الفلسطيني. لكن هذا في حد ذاته لا ينتقص من حجم الإنجاز الذي يواصلون التفاخر به.

وسواء تم العثور على السجينين الناجين وإعادتهما إلى جدران السجن أم لا ، فقد تم بالفعل تمييز الستة في الرأي العام الفلسطيني على أنهم قدوة ، سجناء فعلوا المستحيل وكمجتمع متعطش للرموز والأساطير ، فإن ما فعله الزبيدي وأصدقاؤه قدم للجماهير شيئًا كان يفتقده لسنوات عديدة.

الحدث الابرز في القصة الفلسطينية عن هروب الأسرى هو مدى انكشاف إسرائيل حيث يتولد الانطباع بأنه على الرغم من الإجراءات الأمنية المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة وأساليب التشغيل المتطورة التي تستخدمها ، فإنه يمكن اختراقها إذا تمكن المرء فقط من العثور على نقاط الضعف.

امتلأت شبكات التواصل الاجتماعي الفلسطينية بالنصوص والرسوم البيانية المستثمرة حول "أبطال الفرقة العجيبة" الذين تمكنوا من تمهيد الطريق للحرية ، باستخدام أدوات بسيطة وبدائية لحفر النفق ، وكيف في مرحلة التنفيذ ولقد تغلبوا على جميع الإجراءات الأمنية في أحد السجون الإسرائيلية الآمنة.

قصة الهروب أبعد بكثير من "الحديث اليومي" في وسائل الإعلام ، والفضاء السياسي والاجتماعي بين الفلسطينيين نشأ حوله إحساس بالارتقاء والأخوة الوطنية لا يمكن لأحد أن يتجاهله.

لطالما كانت قضية الأسرى ، مثل قضايا القدس واللاجئين ، في قلب الإجماع الفلسطيني ، وهو أمر يتجاوز الزمان والمكان. إذا بدا لأجزاء من الجمهور الإسرائيلي أن القضية قد تم تنحيتها جانباً قليلاً في السنوات الأخيرة ، فإن حدث الهروب مرة أخرى يغمر مراكز الأسرى بالحياة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة.

ومن الواضح ان حماس والجهاد الإسلامي يستغلان هروب الأسرى لرفع الروح المعنوية العامة ومحاولة هندسة الوعي - مثل: "إذا نجحوا ، يمكنك أن تفعل ذلك".

ومن الواضح أن هروب الأسرى من سجن جلبوع يزيد من رغبة حماس في الضغط من أجل صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل وتتصاعد التوقعات من حماس بشأن مطالبتها بالإفراج عن الأسرى ، ومن المرجح أن تمارس المنظمة ضغوطًا متزايدة في المستقبل القريب على إسرائيل والوسطاء للشروع في تحركات من شأنها دفع صفقة محتملة.

إضافة إلى ذلك ، تستغل حماس الحدث الكبير لتوزيع التهديدات ضد إسرائيل ، في محاولة منها لانتزاع مزيد من الارباح فيما يتعلق برفع الحصار عن قطاع غزة.

ومن الواضح ان عملية الهروب تمسك بإسرائيل في وقت سيء وتاتي بعد سلسلة من الأحداث التي ساهمت بالفعل في تآكل الردع الإسرائيلي.

ومن هذه الاحداث الإنجازات المحدودة بعد عملية "حارس الاسوار" ضد فصائل غزة في مايو من هذا العام ، وعدم الرد على مقتل الجندي باريل حضرية شمولي على حدود غزة ، إلى جانب ضبط النفس الإسرائيلي ضد إيران وحزب الله بعد الهجوم على السفينة الإسرائيلية قبالة سواحل غزة وإطلاق صواريخ من لبنان إلى شمال إسرائيل ، حتى وإن لم يكن عن قصد ، ومن الواضح أن هذا ليس حادثًا منعزلاً تقرر إسرائيل فيه عدم الرد لأسباب تكتيكية ، بل لسياسة ضبط النفس التي قد يُنظر إليها على أنها ضعف.

وعلى الرغم من أن هروب الأسرى بدأ كخلل تكتيكي ، إلا أنه يمكن أن يتطور إلى حدث ذي حجم مختلف مع تداعيات استراتيجية على المستويين المحلي والإقليمي ، إذا لم تتصرف إسرائيل بسرعة ، وتعزز صورتها وتمنع المزيد من تآكل هيبتها و الردع.

وبلا شك فإن نتائج مطاردة الأسرى لن تغير من الشعور بالنصر والثقة بالنفس الذي تغلغل بالفعل في الجانب الفلسطيني والقلق الأكبر الذي يسود الان هو أنها ستتسرب إلى إيران وفروعها في المنطقة وقد يكون العمل المتطور والمفيد ضد إيران وميليشياتها في المنطقة خطوة أولى في إعادة تأهيل الردع الإسرائيلي حتى في الداخل ضد التنظيمات في قطاع غزة.

كاتبة وصحفية اسرائيلية متخصصة في الشان الفلسطيني