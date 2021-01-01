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الامم المتحدة : غدا الاثنين صرف المنحة القطرية لـ 100 الف اسرة متعففة في غزة

الأحد 12 سبتمبر 2021 02:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الامم المتحدة : غدا الاثنين صرف المنحة القطرية لـ 100 الف اسرة متعففة في غزة



القدس المحتلة / سما /

أعلن مكتب منسق الأمم المتحدة اليوم الأحد 12 سبتمبر 2021 موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار لنحو 100 ألف أسرة متعففة في القطاع.

ووفقًا لحساب منسق الأمم المتحدة عبر منصة تويتر فإن صرف المنحة القطرية سيكون يوم غدٍ الاثنين 13 سبتمبر 2021.

وأوضح مكتب منسق الامم المتحدة أن غدًا الاثنين سيبدأ صرف منحة قطر الـ 100 دولار على ما يقارب 100 الف مستفيد، مؤكدًا أن الأمم المتحدة ستبدأ في صرف المساعدات كجزء من برنامج المساعدات النقدية الإنسانية الذي تدعمه قطر.

وأشار إلى أن العائلات المستفيدة ستتلقى اخطارات خلال الأيام القادمة لإبلاغها بتسجيلها وموعد تلقي مساعدتها.

من جهتها نفى المستشار الاعلامي للاونروا عدنان ابو حسنه أن يكون للاونروا دور في عملية الصرف المتوقعة مشيرا في تصريحات له اليوم الى ان الانباء التي تحدثت عن دور للاوروا غير صحيحة مطلقا.

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