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الداخلية بغزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين

الأحد 12 سبتمبر 2021 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين



غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية في غزة اليوم الأحد آلية وأسماء المسافرين عبر معبر رفح البري ليوم غد الاثنين ، حيث سيكون السفر للحافلتين الثانية والثالثة من كشف رقم (2021/30).

ودعت داخلية غزة المسافرين للتواجد في تمام الساعة السابعة صباحا في الصالة الخارجية لمعبر رفح البري.

وطالبت داخلية غزة المسافرين عبر معبر رفح بضرورة  تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات ، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

رابط السفر

#معبر رفح #السفر

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