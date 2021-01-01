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محكمة الاحتلال في سالم تمدد توقيف مجموعة أسرى من محافظة جنين لفترات متفاوتة

الأحد 12 سبتمبر 2021 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في محافظة جنين، إن محكمة سالم العسكرية مددت توقيف أسرى من المحافظة لفترات مختلفة، بحجة استكمال التحقيق وعرض ملفاتهم على النيابة ولتقديم لوائح اتهام بحق عدد منهم.

وبينت الهيئة في بيان اليوم الأحد، أن الأسرى الموقوفين هم: حسام حابس بني عودة الذي تم تمديد توقيفه لـ8 أيام، والأسرى محمد عنان مراعبة، ومالك ياسر فشافشة، وعماد أحمد شقيقات تم تمديد توقيفهم لغاية 19 أيلول، ومعن عماد كنعان لغاية 14 أيلول، وقدمت لائحتي اتهام بحق الأسيرين شريف محمد بشير الذي عينت له جلسة محكمة بتاريخ 25 تشرين الأول المقبل، وابراهيم عمار عباس وأجلت ملفه لغاية 26 أيلول الجاري.

#جنين #محكمة الاحتلال #الأسرى

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