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18 وفاة و1601 إصابة جديدة بـ"كورونا" و1952 حالة تعاف في فلسطين

الأحد 12 سبتمبر 2021 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
18 وفاة و1601 إصابة جديدة بـ"كورونا" و1952 حالة تعاف في فلسطين



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 18 وفاة و1601 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1952 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة، في التقرير الوبائي حول الفيروس في فلسطين، أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة في قطاع غزة، و2 في طولكرم، و1 في قلقيلية، و4 في نابلس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 69، طولكرم 171، جنين 155، نابلس 196، رام الله والبيرة 146، سلفيت 40، طوباس 18، الخليل 34، ضواحي القدس 6، أريحا والأغوار 16، بيت لحم 5، قطاع غزة 745.

وأضافت الكيلة ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية 74، طولكرم 217، جنين 129، نابلس 258، رام الله والبيرة 143، سلفيت 55، طوباس 16، الخليل 47، ضواحي القدس 5، أريحا والأغوار 4، بيت لحم 4، قطاع غزة 1000.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 73 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات في الضفة 171 مريضا، بينهم 15 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 91.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,209,530، بينهم 500,418 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#فيروس كورونا #فلسطين #وزارة الصحة

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