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العمصي: الاعتداء اليومي للاحتلال على عمال الضفة باتت سياسة ممنهجة

الأحد 12 سبتمبر 2021 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

استنكر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي قيام قوات الاحتلال برش قنابل الغاز المسيل للدموع، على عشرات العمال قرب بلدة نعلين غرب رام الله أدى لاختناق العديد منهم.

وقال العمصي في تصريح صحفي، إن قوات الاحتلال طاردت العمال خلال محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات أصبحت سياسة ممنهجة هدفها تضييق الخناق على العمال في الضفة.

ولفت إلى أن العمال يضطرون للعمل في الداخل المحتل رغم قسوة العمل، ومعاملة أرباب العمل الإسرائيليين السيئة لهم، في ظل قلة فرص العمل في السوق الفلسطيني وزيادة أعداد البطالة والفقر، مشددا على أن سياسة الاحتلال تطلب إعداد خطة من وزارة العمل للاستغناء عن العمل لدى دولة الاحتلال في ظل الجرائم المتكررة بحق العمال التي تؤدي سنويا لوفاة قرابة 47 عاملا.

وأشار العمصي إلى أن رفض سلطات الاحتلال منح آلاف الفلسطينيين تصاريح لدخول الأراضي المحتلة بحجة "المنع الأمني"، فيضطرون لاتخاذ طرقاً عديدة للوصول؛ بحثاً عن العمل ولقمة العيش.

ولفت العمصي إلى إصابة عشرات العمال منذ بداية العام الجاري، أثناء محاولتهم الدخول للداخل المحتل، عبر فتحات الجدار، وبعضهم أصيب إصابات حرجة.

#سامي العمصي #نقابات عمال فلسطين

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