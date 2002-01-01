الأسير كفاح الحطاب يواصل إضرابه عن الطعام تضامنا مع الأسرى الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأن الأسير كفاح الحطاب من مدينة طولكرم والمعتقل منذ عام 2002، والمحكوم بالسجن المؤبد، يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الثاني على التوالي، تضامنا مع الأسرى الذين تمكنوا من تحرير انفسهم من سجن "جلبوع"، واعيد اعتقال أربعة منهم.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن الأسير الحطاب خاض عدة إضرابات مفتوحة عن الطعام، باعتباره هو وكافة رفاقه أسرى حرب كانوا يدافعون عن أرضهم، وهم ليسوا مجرمين ومن حقهم الإفراج عنهم، وفقا للمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف.

وحملت سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى، وما يجري في معتقلات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين من قمع وبطش وتنكيل متعمد وواضح بحقهم.