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طيار فلسطيني يصل لأعلى درجة علمية في قيادة طائرات الـ"الجامبو جت"

الأحد 12 سبتمبر 2021 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
طيار فلسطيني يصل لأعلى درجة علمية في قيادة طائرات الـ"الجامبو جت"



رام الله / سما /

وصل الطيار الفلسطيني أمجد حسين (46 عاما) من بلدة ترمسعيا شمال رام الله، إلى أعلى درجة علمية في قيادة طائرات الركاب الضخمة الـ"جامبو جت" المصنعة من قبل شركة "بوينغ" الأميركية.

تخرج حسين من جامعة لويس في ولاية "الينوي" في قيادة طائرات البوينغ (757 و737 و767) المخصصة للمسافات الطويلة، التي تحمل على متنها عددا كبيرا من الركاب، يصل إلى 400 راكب.

وقال الطيار حسين: أشعر بالفخر والاعتزاز كـفلسطيني في الوصول إلى هذه الدرجة العلمية التي تحتاج إلى جهد كبير وخبرة عميقة.

وأضاف أن في رصيده عشرة آلاف ساعة طيران مع إحدى أكبر شركات الطيران في العالم (الخطوط الجوية المتحدة)، ومقرها الرئيسي مدينة شيكاغو. وأشار إلى أنه حافظ على اسمه العربي، الذي يخاطب به الركاب، رغم اقتراح إدارة الشركة تغيير أسماء الطياريين إلى أسماء مستعارة لمن يرغب.

 

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