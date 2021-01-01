الجهاد الاسلامي تشيد بمواقف أهالي الداخل وتدعو للتصدي للفتنة

غزة / سما /

أشادت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، بالمواقف التي يظهرها أهالي الداخل الفلسطيني ونصرتهم للقضايا الوطنية وعلى رأسها قضية الأسرى.

وأشارت الحركة في بيان لها إلى أنها تابعت محاولات الاحتلال المغرضة لاستغلال اعتقال 4 من أسرى “نفق الحرية” في الناصرة، لإيقاع الفتنة بين أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكدت الحركة على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة أرضه ومصيره وأهدافه العليا المتمثلة بالتحرير والعودة.

وعبرت عن عميق اعتزازاها بثبات فلسطينيي الداخل ومواقفهم الوطنية منذ احتلال فلسطين عام ١٩٤٨، والذي تجلى في معركة سيف القدس واصطفافهم إلى جانب المقاومة، في واجب الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك والشيخ جراح، وارتقاء الشهداء في اللد وأم الفحم.

وأضافت أن “مواقف الجماهير الفلسطينية في مناطق الـ48 من قضية الأسرى، هي مواقف الإجماع الوطني، وقد شارك أهلنا في الداخل في محطات الدعم والإسناد للأسرى، وبرزت مواقف قيادات فلسطين المحتلة عام ١٩٤٨ في العديد من المحطات الهامة في حماية الأسرى والدفاع عنهم ودعمهم، وساهموا في تحقيق انتصارات الأسرى خلال معارك الإضراب عن الطعام”.

وقال البيان، أن فلسطينيي الداخل أثبتوا أنهم امتداد لمسيرة التحرر الوطني المتواصلة، وقد شكلت مواقفهم رافعة للعمل الوطني، وهم يقفون في الخندق المتقدم لحماية المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه وعمارته.

ودعت الجهاد الإسلامي، الشعب في كل مكان للوقوف صفًا واحدًا في مواجهة الاحتلال والتصدي لمشاريع الفتنة، فالشعب لن يقبل “بث روايات المحتل لإيقاع الفتنة بين مكوناته”.