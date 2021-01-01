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تفاصيل تنشر لأول مرة.. لهذا السبب: بينت يفكر في إدخال المنحة القطرية لغزة عبر الحقائب

الأحد 12 سبتمبر 2021 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل تنشر لأول مرة.. لهذا السبب: بينت يفكر في إدخال المنحة القطرية لغزة عبر الحقائب



القدس المحتلة / سما /

قالت القناة 12 العبرية إن إسرائيل تفكر في إعادة إدخال أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة وفق نظام الحقائب.

 
وأفادت القناة في تفاصيل تنشر لأول مرة أن رئيس الوزراء نفتالي بينت عاد للنظر في الخطوة مرة أخرى، حيث كان يناقش القضية في الساعات الأخيرة وأدرك أنه لا يمكن إيجاد حدل بديل لإدخال الأموال القطرية.
 
وألمحت القناة أنه يبدو أن كل المحاولات من بينت لإدخال المنحة القطرية لقطاع غزة حتى الآن لم تنجح.
 
وأشارت إلى تصريحات بينت قبل حوالي شهرين بأن إدخال حقائب الدولار إلى قطاع غزة يجب أن ينتهي، وهذا ورثته حكومته من حكومة بينت".
 
ونوهت القناة أنه لا يوجد خيار سوى العودة إلى الطريقة القديمة حيث يقوم المبعوث القطري بتحويل الأموال في حقائب إلى القطاع.
 
وأوضحت أن مؤسسة الجيش حاولت إيجاد حل بديل عن طريق تحويل الأموال للمحتاجين من خلال بنك تابع للأمم المتحدة، لكن عندما أصرت إسرائيل على أن أموال المسؤولين تمر أيضًا عبر آلية جديدة من خلال البنوك الأمريكية والسلطة الفلسطينية تعثرت القضية.
وكانت السلطة الفلسطينية قررت الانسحاب من اتفاق إدخال أموال المنحة القطرية المخصصة لرواتب موظفي حكومة غزة بدعوى مخاوف من الملاحقة القضائية واتهام البنوك الفلسطينية بدعم الإرهاب".
 
وقال السفير القطري محمد العمادي إن  اللجنة القطرية تعمل على حل المشكلة وإيجاد طريقة بديلة لتعويض رواتب موظفي الحكومة بغزة.
 

#نفتالي بينت #المنحة القطرية #غزة #حماس #الحقائب

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