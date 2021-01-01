خطوات علاج حالات الاختناق وبلع اللسان (فيديو)

وكالات / سما /

ربما صادفت حالات اختناق تعرض لها أشخاص إثر توقف أشياء في مجرى التنفس، أو ربما بلعوا لسانهم، ووقفت حائرا غير قادر على مد يد المساعدة في تلك الحالات التي قد تكون قاتلة.

فهد العتيبي اختصاصي الإسعاف والطوارئ السعودية كشف في لقاء مع قناة "الإخبارية"، الطرق الصحيحة للتعامل مع هذه الحالات بسرعة.

في حالة الاختناق أو "الغصة"، حيث يكون المصاب غير قادر على الكلام أو التنفس، وفي هذه الحالة يكون هناك انسداد كامل في مجرى الهواء، يقول العتيبي.

التدخل المثالي في هذه الحالة يكون عبر الوقوف خلف المصاب والضغط على البطن إلى الداخل وإلى أعلى لحين خروج الجسم الغريب.

وأوصح اختصاصي الإسعاف السعودي أنه في حال بلع شخص لسانه، فيجب إمالة رأسه مع رفع ذقنه إلى الأعلى، موضحا أنه عند فقدان الوعي ترتخي عضلات الجسم ومن ضمنها عضلة اللسان ما يتسبب في هذه الحالة.