11 غذاء يساعد على إزالة التعب

وكالات / سما /

اتباع نظام غذائي غير صحي قد يؤدي إلى ظهور الأعراض الرئيسية للإرهاق، في حين أن هناك بعض الأطعمة التي تساعد على تخفيفه.

وتقول مجلة "ميس ريميديوس" الإسبانية في تقرير لها إن الأعراض الرئيسية للإرهاق تتمثل في:

الشعور بتعب شديد بعد النشاط البدني

الإجهاد العقلي

آلام العضلات

قلة النشاط

صعوبة التركيز

الدوار

الصداع

التهيج

فقدان الشهية

سوء الحالة المزاجية

وهناك العديد من العوامل التي تسبب الإرهاق مثل:

تناول الكافيين بكثرة

قلة النشاط

ممارسة تمارين رياضية عالية الشدة

قلة النوم

عادات الأكل السيئة

مشاكل الصحة العقلية مثل القلق أو الاكتئاب أو التوتر.

مشاكل صحية مثل فقر الدم وفشل الكبد والسرطان وأمراض الكلى وأمراض القلب والغدة الدرقية والسمنة وتوقف التنفس أثناء النوم ومرض السكري.

وتقدم المجلة 11 نوعا من الأطعمة التي تساعد على التخفيف من آثار الإرهاق:

1- الموز

الموز يحتوي على البوتاسيوم وفيتامين "بي" و"سي" وأحماض "أوميغا 3" الدهنية والألياف والكربوهيدرات، مما يساعدنا على مقاومة الجفاف وتخفيف أعراض التعب.

كما أن السكريات الطبيعية التي يحتوي عليها الموز ضرورية أيضا لزيادة الطاقة في الجسم بسرعة. هذا هو السبب في أن تناول موزة أو موزتين في اليوم يساعد في الحفاظ على أجسامنا رطبة ومفعمة بالطاقة.

2- الشاي الأخضر

أما العلاج الطبيعي الأمثل للإجهاد والتعب المرتبطين بالعمل، فهو الشاي الأخضر لأنه يحتوي على مادة البوليفينول التي تساعد على تقليل التوتر وزيادة مستويات الطاقة وتحسين التركيز.

كما يحتوي الشاي الأخضر على مكونات تحسّن عملية التمثيل الغذائي وتساعد على الوقاية من أعراض الإرهاق، لهذا يُنصح بشرب ما بين كوب و3 أكواب من الشاي الأخضر يوميا.

3- الماء

يتكون ثلثا جسم الإنسان من الماء، لذلك فإن الجفاف هو أحد الأسباب الرئيسية لنقص الطاقة والشعور بالإرهاق. وإذا لم يحصل الجسم على كمية كافية من الماء، فلن يكون لديه الطاقة الكافية للقيام بالمهام اليومية.

لذلك يجب الحفاظ على رطوبة الجسم طوال اليوم وشرب الماء حتى عندما لا تشعر بالعطش. تذكر أيضا أن شرب الماء مهم جدا بعد ممارسة الرياضة لاستعادة السوائل التي فقدها الجسم.

4- بذور اليقطين

بذور اليقطين مفيدة جدا لمقاومة الإرهاق، فهي غنية بالبروتينات وأحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامينات "بي1″ و"بي2″ و"بي5" و"بي6″، بالإضافة إلى احتوائها على المغنيسيوم والمنغنيز والحديد والفسفور. وتساعد هذه المغذيات على تحسين وحماية جهاز المناعة وتزوّدنا بالطاقة.

5- الزبادي

يعتبر الزبادي أحد الأطعمة الغنية بالبروتينات والكربوهيدرات، وهي مفيدة جدا في تقليل أعراض التعب. كما يساعد البروبيوتيك الموجود في الزبادي على التخفيف من أعراض التعب المزمن، وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

6- البطيخ

يعتبر الجفاف أحد أهم أسباب الإرهاق، ويساعد البطيخ على توفير السوائل التي يحتاجها الجسم خاصة في فصل الصيف.

البطيخ غني بالماء والإلكتروليتات التي تساعد على تجنب الجفاف وتعزيز النشاط، كما يحتوي على عناصر غذائية مثل البوتاسيوم وفيتامين "سي" وبيتا كاروتين التي تساعد على مكافحة أعراض التعب.

7- الفلفل الأحمر

يعتبر الفلفل الأحمر مصدرا ممتازا لفيتامين "سي"، وبفضل خصائصه المضادة للأكسدة، فإنه يساعد على تعزيز المناعة.

ويعدّ فيتامين سي مفيدا للغاية في الحفاظ على الصحة ومقاومة التعب الناجم عن الإجهاد البدني أو العاطفي. ويحتوي الفلفل أيضا على نسبة عالية من فيتامينات "أ" و"بي6″ و"سي"، بالإضافة إلى الألياف.

9- الجوز

الجوز هو أحد الأطعمة التي تساعد على محاربة التعب بفضل ما يحتويه من أحماض أوميغا 3 الدهنية، كما يمدنا الجوز بالطاقة ويساعد على التعافي واستعادة النشاط بعد التمارين الرياضية.

10- البقوليات

توفر البقوليات العديد من الفوائد الصحية وتساعد على مكافحة الإرهاق بفضل ما تحتويه من ألياف وكربوهيدرات وبروتينات ومعادن، مثل البوتاسيوم والفوسفور والحديد والمغنيسيوم. وتعدّ البقوليات غذاء مثاليا لتزويد الجسم بالطاقة.

11- السبانخ

تعرف السبانخ بأنها غنية جدا بالحديد، وهو معدن يساعد الدم على نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، وبالتالي زيادة مستويات الطاقة ومكافحة التعب.

تحتوي السبانخ أيضا على المغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامينات "سي" و"بي"، التي تساعد أيضا على زيادة الطاقة وتسريع عملية الأيض.

نصائح لتخفيف الإرهاق التعب

الاعتناء جيدا بوضع الجسم

شرب كميات كافية من الماء

التعرض بانتظام للضوء الطبيعي والشمس

استخدام الزيوت العطرية

استبعاد الأطعمة الغنية بالسكر من نظامنا الغذائي

عدم الإفراط في تناول الكافيين

المحافظة على النشاط البدني والعقلي

الحصول على ما يكفي من الراحة وساعات النوم