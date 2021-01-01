قناة كان: نقل الأسير زكريا الزبيدى لمستشفى رمبام بحيفا بعد تدهور حالته الصحية

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة كان العبرية ظهر اليوم الاحد ان مصلحة السجون الاسرائيلية ستقوم بنقل الأسير زكريا الزبيدى لمستشفى رمبام بحيفا، بعد تدهور حالته الصحية.

ولم تذكر وسائل الإعلام الإسرائيلية، أي تفاصيل أخرى حول الوضع الصحي للأسير زبيدي، الذي تعرض للضرب من قبل عناصر قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اعتقاله، حيث أظهرت بعض الصور تعرض الأسير زبيدي للاعتداء والضرب المبرح من قبل قوات الأمن خلال اعتقاله.

ورفضت السلطات الإسرائيلية السماح للمحامين بلقاء أسرى عملية "الجلبوع"، وواصلت اعتقالهم في أقبية المخابرات في الجلمة بعد تمديد اعتقالهم بمدة 9 أيام علما أن الشرطة طلبت تمديد اعتقالهم لمدة 13 يوما.