حكم قضائي قد يحرم "آبل" من مليارات الدولارات سنويا

وكالات / سما /

دفع قرار أصدرته قاضية أمريكية فيدرالية، بحق شركة أبل، إلى احتمالية حرمان الشركة العملاقة من مليارات الدولارات سنويا.

وبحسب تقرير نشرته وكالة أسوشييتد برس الأمريكية، فقد أصدرت القاضية إيفون غونزاليس روجرز، الجمعة، حكما يمنع القيود التي تفرضها شركة آبل على المطورين لاستخدام متجرها في معالجة مدفوعات المستخدمين، حيث أمرت بتوفير آلية شراء بديلة للمطورين بعيدا عن متجر آبل، التي كانت تحصل على عمولة بـ 30 في المئة عن المبيعات من خلال متجرها.

ومن المقرر أن يدخل الحكم حيز التنفيذ في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، ويمكن لمثل هذا التغيير أن يوفر لمطوري التطبيقات مليارات الدولارات التي يمكن أن تشجعهم على خفض الأسعار التي يدفعها المستهلكون.

أصل القصة

القرار جاء استنادا إلى معالجة قضية رفعتها شركة Epic Games، المعروفة بصانع Fortnite، لعبة الفيديو الشهيرة التي يلعبها حوالي 400 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

وكالة أسوشييتد برس قالت إن أسهم شركة آبل تراجعت بعد أنباء الحكم وانخفضت بأكثر من 2 في المئة في تعاملات بعد ظهر الجمعة، ما يعكس مخاوف المستثمرين من أن الحكم سيحرم الشركة من مليارات الدولارات التي تجنيها من عمولات مبيعات التطبيقات سنويا.

وأثار الحكم عدة تساؤلات من قبل المهتمين بقطاع التكنولوجيا عامة وبالشركة على وجه التحديد.

وعلى الرغم من أن الحكم الصادر عن قاضية المقاطعة الأمريكية يطلب من آبل إجراء بعض التغييرات في متجر التطبيقات الخاص بها، إلا أنه أيد أيضًا حق الشركة في حظر المتاجر الأخرى من تقديم تطبيقات لجهاز آيفون الخاص بها.

وقالت شركة آبل في بيان: "نواجه منافسة شديدة في كل قطاع نمارس فيه أعمالنا، ونعتقد أن العملاء والمطورين يختاروننا لأن منتجاتنا وخدماتنا هي الأفضل في العالم".

ولم تذكر الشركة ما إذا كانت ستستأنف الأمر القضائي الذي يطالب بالسماح لمطوري تطبيقات آيفون بتقديم خيارات دفع أخرى.

شركة إيبك جيمز Epic

قال تيم سويني الرئيس التنفيذي لشركة Epic عبر حسابه الرسمي في تويتر أنه غير راض عن الحكم، وذلك لأنه لم يذهب بعيدا بما يكفي للسماح للشركات بإكمال المعاملات المالية داخل التطبيق بأنظمة الدفع الخاصة بها، واكتفت فقط بالسماح للشركات بإمكانية توجيه العملاء إلى مواقع ويب خارجية لإتمام الدفع والاشتراك، وأكد سويني أن Fortnite لن تعود إلى App Store حتى بعد تطبيق القواعد الجديدة، كما أكد أن الشركة ستستمر في القتال لصالح المطورين والمستخدمين.

ويعتبر متجر تطبيقات آبل App Store من مصادر الدخل الهامة لشركة Apple، حيث تصل إيرادات الشركة من عائدات متجر التطبيقات إلى ما يقرب من 20 مليار دولار سنويا، وذلك بسبب إجبار آبل الشركات والمطورين على استخدام نظام المدفوعات الخاص بها الذي تحصل منه على عمولة من الإيرادات بنسبة 30 في المئة، وهو النظام الذي يواجه انتقادات كبيرة ومقاومة من العديد من المطورين.

هل تعود فورتنايت إلى هواتف آيفون؟

وفقا لتيم سويني الرئيس التنفيذي لشركة إيبك Epic فإن فورتنايت ستعود لمتجر آبل للتطبيقات App Store عندما يكون هناك منافسة عادلة في الدفع داخل التطبيقات، وهو ما لم يحدث، وكانت آبل قد قالت أيضا إنها رفضت طلبا من Epic لإعادة نشر Fortnite على متجر التطبيقات في كوريا الجنوبية، وذلك بعد إصدار الحكومة الكورية قانونا يلزم متاجر التطبيقات بضرورة توفير أنظمة دفع بديلة.

ويأتي الحكم الجديد في قضية إيبك جيمز ضد شركة آبل الذي يجبر الأخيرة على تغيير سياسات متجر التطبيقات كأحدث تطور في المشاكل التي تواجهها شركة آبل، حيث أصدرت كوريا الجنوبية مؤخرا قانونا يلزم متاجر التطبيقات بالسماح للعملاء بالدفع من خلال أنظمة دفع متعددة، كما أن شركة آبل أعلنت عن تسوية قضية تتعلق بنفس المشكلة مقابل 100 مليون دولار أمريكي والسماح للمطورين بإخبار العملاء مباشرة بإمكانية الدفع للاشتراك في خدماتهم عبر أنظمة دفع أخرى بعيدا عن نظام آبل للمدفوعات.