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محرك بحث جوجل يحصل رسميًا على الوضع الداكن

الأحد 12 سبتمبر 2021 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
محرك بحث جوجل يحصل رسميًا على الوضع الداكن



وكالات / سما /

أضافت شركة جوجل الوضع الداكن رسميًا لمحرك بحثها عبر أجهزة الحواسيب، مما يسمح لأولئك الذين يفضلون تجنب صفحات الويب الساطعة بإكمال عمليات البحث أثناء الاستمتاع باللون الرمادي.

وكانت الشركة قد أطلقت في شهر مايو من العام الماضي الوضع الداكن لتطبيقات البحث عبر أندرويد و iOS.

ووفقًا لصفحة الدعم، يمكنك إجراء التغيير من خلال الانتقال إلى الإعدادات ومن ثم إعدادات البحث ومن ثم المظهر.


ويمكنك هناك اختيار الوضع الداكن أو الساطع أو الإعداد الافتراضي للجهاز، الذي يتبع تلقائيًا وضع جهاز الحاسب.

وإذا كنت لا ترى خيار المظهر، فقد تضطر إلى الانتظار قليلاً. إذ تقول الشركة إن الإعداد يتم طرحه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كما تفعل مع العديد من تحديثاتها.

وكانت الشركة تجرب الوضع الداكن لمحرك البحث منذ فترة من الوقت. وأفادت التقارير بأنها كانت تختبر هذا الوضع في شهر فبراير.

وأبلغ موقع 9to5Google أيضًا عن رؤية بعض المستخدمين لرمز تبديل سريع آخر للشمس وأن عددًا قليلاً من الأشخاص لديهم خيار تمكين التغيير عبر إصدار الأجهزة المحمولة. ولم يتم ذكر أي من التغييرين في إعلان الشركة.


وكان من الممكن سابقًا جعل محرك البحث يعمل في الوضع الداكن باستخدام المكونات الإضافية للمتصفح أو استخدام السمات عبر محركات البحث البديلة مثل DuckDuckGo.

محرك بحث جوجل يحصل رسميًا على الوضع الداكن
في حال تعيين الوضع الداكن، فإن الخلفية الرمادية تظهر أينما سجلت الدخول باستخدام حسابك في جوجل عبر جهاز الحاسب. وتتضمن صفحات البحث صفحة جوجل الرئيسية وصفحة نتائج البحث وإعدادات البحث، من بين أمور أخرى.

وقد تحصل أيضًا على لافتة في نتائج البحث. وعند الإعلان، أقرت الشركة بطلبات المستخدمين لهذه الميزة.


وتتمتع العديد من تطبيقات الشركة لنظامي التشغيل أندرويد و iOS، بما في ذلك تطبيق بحث جوجل الرئيسي، بالوضع الداكن منذ فترة من الوقت.

ولكن قيام الشركة بإتاحة الوضع الداكن رسميًا كإعداد يجعل الأمر أسهل كثيرًا لأولئك الذين لا يريدون تثبيت ملحق أو تبديل موفري البحث.

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