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إضراب شامل في جنين تضامنا مع الأسرى في سجون الاحتلال

الأحد 12 سبتمبر 2021 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
إضراب شامل في جنين تضامنا مع الأسرى في سجون الاحتلال



جنين / سما /

عم الإضراب الشامل، اليوم الأحد، محافظة جنين، دعما وإسنادا للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأغلقت المحال والمصالح التجارية أبوابها، فيما شُلت حركة المرور نسبيا، وبدت الشوارع شبه خالية.

وقال منسق فصائل العمل الوطني في جنين راغب أبو دياك، إن الإضراب جاء بدعوة من فصائل العمل الوطني والإسلامي في المحافظة، وحركة "فتح"، نصرة وإسنادا للأسرى في سجون الاحتلال ووفاء لهم.

وأضاف أن الإضراب يرسل رسالة مفادها أن الشعب الفلسطيني لن يترك أسراه وحدهم في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها من قبل إدارة سجون الاحتلال.

#إضراب شامل #الأسرى #سجون الاحتلال #حركة فتح

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