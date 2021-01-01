إضراب شامل في جنين تضامنا مع الأسرى في سجون الاحتلال

جنين / سما /

عم الإضراب الشامل، اليوم الأحد، محافظة جنين، دعما وإسنادا للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأغلقت المحال والمصالح التجارية أبوابها، فيما شُلت حركة المرور نسبيا، وبدت الشوارع شبه خالية.

وقال منسق فصائل العمل الوطني في جنين راغب أبو دياك، إن الإضراب جاء بدعوة من فصائل العمل الوطني والإسلامي في المحافظة، وحركة "فتح"، نصرة وإسنادا للأسرى في سجون الاحتلال ووفاء لهم.

وأضاف أن الإضراب يرسل رسالة مفادها أن الشعب الفلسطيني لن يترك أسراه وحدهم في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها من قبل إدارة سجون الاحتلال.