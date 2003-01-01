الأسير عثمان أبو خرج من الزبابدة يدخل عامه الـ19 في الأسر

جنين / سما /

دخل الأسير عثمان أبو خرج (49 عاماً) من بلدة الزبابدة جنوب جنين، اليوم الأحد، عامه التاسع عشر في سجون الإحتلال.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، أن الأسير أبو خرج معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن المؤبد، و(20) عاماً.

وأضاف أن الأسير أبو خرج تعرض لإهمال طبي متعمد على مدار السنوات الماضية في معتقلات الاحتلال، بعد أن حقنه أطباء إدارة معتقلات الاحتلال، بحقنة ملوثة عام 2006، وتسببت له فيه حينه بالتهاب في الكبد، عدا عن أنه يعاني من مشاكل في القلب، وأجريت له العام المنصرم عملية قلب مفتوح.