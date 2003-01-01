  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسير عثمان أبو خرج من الزبابدة يدخل عامه الـ19 في الأسر

الأحد 12 سبتمبر 2021 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

دخل الأسير عثمان أبو خرج (49 عاماً) من بلدة الزبابدة جنوب جنين، اليوم الأحد، عامه التاسع عشر في سجون الإحتلال.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، أن الأسير أبو خرج معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن المؤبد، و(20) عاماً.

وأضاف أن الأسير أبو خرج تعرض لإهمال طبي متعمد على مدار السنوات الماضية في معتقلات الاحتلال، بعد أن حقنه أطباء إدارة معتقلات الاحتلال، بحقنة ملوثة عام 2006، وتسببت له فيه حينه بالتهاب في الكبد، عدا عن أنه يعاني من مشاكل في القلب، وأجريت له العام المنصرم عملية قلب مفتوح.

#الأسرى #عثمان أبو خرج #نادي الأسير

الأكثر قراءة اليوم

محدث: إعلام اسرائيلي يكشف مصير الأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين أعيد اعتقالهم

عائلة من الناصرة تُكذّب رواية الشرطة الإسرائيلية حول حادثة الأسرى

إغلاق مطار إسرائيلي في إطار البحث عن أسيرين فلسطينيين

بعد موجة تحريض ضد أهالي الناصرة.. غزة تبعث برسالة وحدة وطنية

أوصى بحرق جثمانه ونثر رماده.. وفاة المخرج الفلسطيني نصري حجاج

جنين: "المشتركة للمقاومة" تؤكد استعدادها لخوض معركة شرسة دفاعاً عن أسرى جلبوع

فيديو يشعل الغضب في مصر.. شاهد: طبيب يجبر ممرضا على السجود لكلبه والاعتذار له

الأخبار الرئيسية

قناة كان: نقل الأسير زكريا الزبيدى لمستشفى رمبام بحيفا بعد تدهور حالته الصحية

منحة

تفاصيل تنشر لأول مرة.. لهذا السبب: بينت يفكر في إدخال المنحة القطرية لغزة عبر الحقائب

الصحة بغزة : 11 حالة وفاة وتسجيل 745 إصابة جديدة بكورونا

قناة عبرية : حفر النفق بسجن جلبوع استمر أكثر من 6 شهور وهذا ما قاله محمود العارضة ..

20210912074027

تواصل عمليات البحث عن الأسيرين انفيعات وكممجي في جنين ويوكنعام

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية