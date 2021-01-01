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هيئة الأسرى: إجراء عملية قسطرة للأسير أحمد أبو جابر

الأحد 12 سبتمبر 2021 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن الأسير أحمد أبو جابر (61 عاما) من بلدة كفر قاسم بأراضي الـ48، يقبع حاليا في مستشفى "سوركا"، بعد أن خضع أمس الى عملية قسطرة، نتيجة تعرضه لنكسة صحية.

يذكر أن الأسير أبو جابر معتقل منذ عام 1986، ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهو من الأسرى القدامى، وله ثلاثة أبناء.

وحملت هيئة شؤون الأسرى، حكومة الإحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الأسير أبو جابر، وطالبت كافة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالوقوف إلى جانب الأسرى، وخاصة المرضى منهم.

#هيئة الأسرى #الأسير أحمد أبو جابر

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