بينت: فرار الأسرى من السجن اخفاق هائل و جرس إنذار وأنظمة الدولة تدهورت

القدس المحتلة / سما /

افتتح رئيس الوزراء نفتالي بينت جلسة الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت بالشكر للقوات التي عملت على اعتقال الأسرى الفلسطينين الأربعة الذين فروا من سجن جلبوع.



وقال بينيت إن "جهود إعادة الأسيرين الآخرين إلى السجن مستمرة في هذه اللحظة بالذات".



وعبر عن شكره لوزير الأمن الداخلي عمار بارليف ووزير الجيش بني غانتس على جهودهما.



وأضاف: "قررنا تشكيل لجنة تحقيق للفرار، وهذه هي دعوة للاستيقاظ-لقد تدهورت بعض أنظمة الدولة في السنوات الأخيرة وتحتاج إلى إصلاح".



وتابع: "من الممكن والضروري العمل بشكل مختلف، بمواعيد واضحة وفقًا للمعايير المهنية فقط وصياغة خطط منظمة، وما حدث يمكن إصلاحه".



وأشار بينيت إلى حادثة إطلاق النار على منزل قائد الشرطة جمال خشرش، المسؤول عن محاربة العنف في المجتمع العربي، قائلا: لقد تحدثت هذا الصباح معه وأخبرته نيابة عن الحكومة أن الوضع الذي يتعرض فيه ضابط كبير وعائلته للتهديد من قبل عناصر إجرامية مستحيل.