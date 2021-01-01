الصحة بغزة : 11 حالة وفاة وتسجيل 745 إصابة جديدة بكورونا

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 11 حالة وفاة و745 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 1000 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أنها أجرت 2523 فحص مخبري خلال الساعات الماضية.

وقالت إن إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ145931 إصابة، والحالات النشطة 19502 حالة، والمتعافين 125209 حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات 1220 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 385 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 248 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن اجمالي جرعات لقاح "كورونا" التي وصلت قطاع غزة: 579570 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 349523 شخصاً.