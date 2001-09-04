  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مركز فلسطين: 96 عميداً للأسرى في سجون الاحتلال

الأحد 12 سبتمبر 2021 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن قائمة عمداء الأسرى وهم من أمضوا ما يزيد عن 20 عاماً بشكل متواصل في سجون الاحتلال، ارتفعت مجدداً لتصل الى (96) أسيراً بدخول أسرى جدد عامهم الـ21 على التوالي في الأسر.

الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز أوضح أن عدد من الأسرى انضموا خلال الأيام الماضية الى قائمة عمداء الاسرى هم  الأسير "عاهد فايز النتشة" من القدس ومعتقل منذ تاريخ 4/9/2001 ، ومحكوم بالسجن لمدة 25 عامًا، والأسير " جهاد إبراهيم باشا" من طولكرم، والمعتقل منذ تاريخ 11/9/2001 ، ومحكوم بالسجن لمدة 25 عامًا.

كذلك الاسير "حمزة سعيد الكالوتي" من القدس، وهو معتقل منذ 11/9/2001 ، ومحكوم بالسجن المؤبد ، والأسير محمد يوسف المقادمة (42 عامًا)، من المحافظة الوسطى بقطاع غزة، وكان اعتقل بتاريخ 12/09/2001م خلال وجوده في مدينة قلقيلية، وصدر بحقه حكمًا بالسجن لمدة 21 عامًا بالإضافة إلى 10 شهور.

وكشف الاشقر ان الاسير " محمود عبد الله العارضة" من جنين وهو قائد عملية نفق الحرية البطولية، وقد أعيد اعتقاله أول أمس ، بعد نجاحه مع 5 اسرى اخرين بتحرير أنفسهم من أشد السجون تحصيناً مما شكل ضربة قوية لأجهزة الاحتلال الأمنية والعسكرية، هو أحد عمداء الاسرى في سجون الاحتلال، حيث انه معتقل منذ سبتمبر 1996 ، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد اضافة الى 15 عاماً .

وأشار الأشقر أن قائمة عمداء الأسرى تضم (13) أسيراً مضى على اعتقالهم ما يزيد عن ثلاثة عقود (30عاماً ) اقدمهم الأسيرين" كريم يونس" وماهر يونس" وهما معتقلان منذ عام 1983، بينما (35) اسيراً تجاوزت فترة اعتقالهم ما يزيد عن ربع قرن (25 عاماً) .

واضاف "الأشقر" أن من بين عمداء الأسرى، (25) أسيراً معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو الذي وقعته السلطة الفلسطينية مع الاحتلال عام 1994، وهم من يطلق عليهم "الأسرى القدامى" وهم من تبقى من الأسرى الذين اعتقلوا خلال سنوات الانتفاضة الأولى 1987 وما قبلها، وكان من المفترض إطلاق سراحهم جميعاً، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة إحياء المفاوضات بين السلطة والاحتلال، أواخر عام 2013 الا ان الاحتلال رفض الافراج عنهم .

وشدد " الأشقر" على المقاومة الفلسطينية بضرورة ادراج اسماء عمداء الاسرى جميعهم ضمن قائمة الاسرى المنوي الافراج عنهم في أي صفقة تبادل قادمة ، ويكفيهم ما أمضوا من أعمارهم خلف القضبان، كما طالب وسائل الإعلام بتسليط الضوء أكثر على  هذه الشريحة من الأسرى التي افنت عمرها خلف القضبان من اجل حرية شعبها وكرامته .

#مركز فلسطين #سجون الاحتلال #الأسرى

الأكثر قراءة اليوم

محدث: إعلام اسرائيلي يكشف مصير الأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين أعيد اعتقالهم

عائلة من الناصرة تُكذّب رواية الشرطة الإسرائيلية حول حادثة الأسرى

إغلاق مطار إسرائيلي في إطار البحث عن أسيرين فلسطينيين

بعد موجة تحريض ضد أهالي الناصرة.. غزة تبعث برسالة وحدة وطنية

أوصى بحرق جثمانه ونثر رماده.. وفاة المخرج الفلسطيني نصري حجاج

جنين: "المشتركة للمقاومة" تؤكد استعدادها لخوض معركة شرسة دفاعاً عن أسرى جلبوع

تفاصيل جديدة لعملية اعتقال الزبيدي والعارضة في قرية أم الغنم

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة : 11 حالة وفاة وتسجيل 745 إصابة جديدة بكورونا

قناة عبرية : حفر النفق بسجن جلبوع استمر أكثر من 6 شهور وهذا ما قاله محمود العارضة ..

20210912074027

تواصل عمليات البحث عن الأسيرين انفيعات وكممجي في جنين ويوكنعام

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

قادري

تمديد اعتقالهم لتسعة ايام ..الاحتلال يتهم الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بالتخطيط لعملية إرهابية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية