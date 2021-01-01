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"كريم" تضيف خاصية التعرف على مراكز اللقاح

الأحد 12 سبتمبر 2021 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"كريم" تضيف خاصية التعرف على مراكز اللقاح



غزة / سما /

 

في إطار  دعم شركة كريم لجهود وزارة الصحة في غزة لحث المجتمع على أهمية لقاح "كوفيد 19" المستجد وتشجيعهم على المبادرة لتلقي اللقاح، وانطلاقاً من استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع.

قامت الشركة بإضافة خاصية التعرف على المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الصحة والتي توفر اللقاح الخاص بفيروس " كوفيد19" حيث تتيح هذه الخاصية لمستخدمي التطبيق، من التعرف على كافة المراكز، واللقاحات المتوفرة بكل مركز، بالإضافة لمواعيد العمل والتواصل المباشر معهم، ومن خلال الضغط على المركز، يستطيع المستخدم طلب سيارة نقله لأقرب مركز للتطعيم من مكان وجوده. 

وفي تعليقه قال خالد نسيبه المدير العام للأسواق الناشئة  في كريم" تأتي  هذه الحملة من منطلق حرص كريم على رد الجميل ومن منطلق حرصنا على دعم الجهود الحكومية للتخفيف من وطأة هذه الازمة وعودة الحياة لطبيعتها في غزة"

يذكر أن شركة كريم قد عززت منذ بدء جائحة كورونا من معايير الأمن والسلامة التي تضمن سلامة كباتنها وعملائها وحرصت على الاستمرار في تعزيز جودة الخدمة المقدمة من خلال إجراءات عديدة تتبعها الشركة بناء على إرشادات وزارة الصحة.

#وزارة الصحة #كريم #مراكز اللقاح #فيروس كورونا

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