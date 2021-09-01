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شاهد.. افتتاح دورة المدربين المستوى الثالث في غزة

الأحد 12 سبتمبر 2021 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. افتتاح دورة المدربين المستوى الثالث في غزة



غزة / سما /

افتتح الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في قطاع غزة أمس, دورة المدربين المستوى الثالث "C", بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتجري فعاليات الدورة في قاعة وملعب فلسطين بغزة خلال الفترة من 11-26 سبتمبر الجاري, بإشراف المدرب عماد هاشم, ومساعده عمار العقاد.

وأكد إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد القدم, أنهم يسعون على الدوام لإقامة الدورات التدريبية, رغم جائحة "كورونا", والتي تساهم في تطوّر المدربين.

وأوضح أبو سليم, أن وجود المحاضرين المؤهلين في قطاع غزة, يسمح لاتحاد القدم بإقامة الدورات التدريبية لمختلف المستويات "B وC و" D.

من جانبه, شكر هاشم اتحاد القدم على جهوده في تطوير المدربين عبر الدورات التدريبية المختلفة, مثمنا دور ياسر رضوان رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد, الذي وضع خطة متكاملة لتأهيل المدربين في المحافظات الجنوبية.

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#غزة #دورة المدربين #الاتحاد الفلسطيني

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